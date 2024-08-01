Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой

1 августа компания «Газинформсервис» запустила новую партнерскую программу. На открытом рынке компания работает по классической схеме, через дистрибьюторов. Первыми официальными дистрибьюторами «Газинформсервиса» стали компании MONT и OCS.

«Газинформсервис» продвигает на рынок ряд продуктов собственной разработки, позволяющих обеспечить информационную безопасность ИТ-инфраструктуры компаний разного масштаба, централизованное управление учетными записями пользователей, хранение данных и не только. Партнерская программа позволит выстроить эффективный партнерский канал и реализовать самые масштабные проекты. Поможет в этом понятная система мотивации и четко прописанные правила взаимодействия между участниками всей цепочки продаж.

«Мы видим кратный рост запросов на наше ПО и услуги от большого числа заказчиков и запуск партнерского канала является ответом на этот вызов. Для эффективной работы мы предоставляем партнерам удобные инструменты: систему обучения, партнерский портал с доступом к материалам по продуктам и, конечно, курирование личным партнерским менеджером», — комментирует запуск партнерского канала продаж Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса».

Еще одна цель программы – расширить географию присутствия компании и сделать продукты и сервисы «Газинформсервиса» доступными большему кругу заказчиков в регионах.

«В компании уже формируется географически распределенный партнерский отдел с локальными представителями в УФО, ПФО, СЗФО, СФО и ДФО. Развитие региональных партнерств позволит нашим клиентам из разных регионов России получать стабильно высокое качество пилотирования, внедрения и поддержки ПО», — отметил Роман Пустарнаков.

«Новая партнерская программа откроет широкие возможности для доступа к решениям по кибербезопасности от «Газинформсервиса» еще большему числу компаний на всей территории России. Наше сотрудничество приведет к предоставлению бизнесу надежного программного обеспечения для защиты ИТ-инфраструктуры, а экспертиза команды MONT поможет выбрать оптимальные решения для уникальных потребностей каждой организации», — комментирует Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ MONT.

«Сегодня мы наблюдаем острую потребность бизнеса в импортозамещающих ИТ-решениях. Компаниям, в частности, необходимо отечественное ПО в сфере информационной безопасности, особенно на фоне усиления хакерских атак на корпоративный сектор, — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS Distribution. — Как дистрибьютор, компания OCS всегда готова помочь партнерам с выбором и поставкой подходящих ИБ-систем, организацией обучения специалистов и многим другим».

Для партнеров работа с «Газинформсервисом» в новом формате станет дополнительным драйвером роста. Флагманские продукты компании Efros DefOps, СУБД Jatoba, Ankey ASAP, Ankey IDM, Safe ERP хорошо известны рынку и способны в сжатые сроки заменить ряд популярных иностранных решений. Для улучшения качества внедрения и дальнейшей поддержки ПО, компания планирует проводить комплексную работу с представителями партнеров.

«Совсем скоро мы запустим инженерные курсы с сертификацией, у партнеров появится возможность обучить своих специалистов. Это полезно с точки зрения качества оказываемых услуг и наращивания компетенций. У нашей компании накоплен существенный положительный опыт работы в сфере ИБ и мы готовы делиться им, выстраивая долгосрочные отношения с партнерами», — подчеркнул Роман Пустарнаков.

Присоединиться к партнерской программе можно начиная с 1 августа. Для этого необходимо отправить запрос на partner@gaz-is.ru или обратиться напрямую к выделенному партнерскому менеджеру.