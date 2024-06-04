Большинство родителей хотели бы, чтобы их дети работали в ИT-направлении MedTech

Исследовательский центр «Позиция» провела опрос среди 1,263 тыс. участников — родителей школьников от 12 до 18 лет, для которых актуален вопрос будущей профессии ребенка. Об этом CNews сообщили представители «Позиции».

В нем приняли участие 55,6% мужчин и 44,4% женщин разных возрастных категорий, из которых: 33,9% — 36-40 лет; 25,7% — 30-35 лет; 24,9% — 41-45 лет и 15,5% — старше 45 лет. Опрос был проведен по всей территории РФ, при этом большинство участников – жители 17 крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Тюмень, Краснодар.

По результатам опроса почти половина родителей — 45,9% – не хотят, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и они сами. 32,3% солидарны с ними, но с условием, что ребенок самостоятельно примет такое решение. Большинство опрошенных — 43% – готовы советовать своим детям, какую сферу деятельности выбрать в будущем. 36,5% родителей полностью доверяют самостоятельному выбору своего ребенка.

Участники опроса также выделили ряд сфер, которые, на их взгляд, являются наиболее привлекательными. В топ вошли ИT — 29,5%; предпринимательство — 18,4% и государственная служба — 11,3%. Самым непопулярным вариантом стала сфера красоты и услуг — ее выбрали лишь 1,8% опрошенных.

Стоит отметить, что предпочтение сфере ИT отдали родители двух возрастных категорий: в группе молодых родителей 30-35 лет — 37,5%, у родителей старше 45 лет — 27,3%. На втором и третьем месте у родителей 30-35 лет государственная служба и медицина, 25,5% и 7,6% соответственно. У родителей старше 45 лет на втором месте творчество — 15,7%, на третьем – медицина и предпринимательство, за них проголосовали по 10,7% участников опроса.

Среди самых привлекательных ИT-направлений для построения карьеры участники опроса отметили медицину — MedTech (42,8%), образование — EdTech (41,2%) и финансы — FinTech (33,7%).

Согласно результатам исследования, родители-участники оценивают сферы для построения карьеры, опираясь на высокий уровень зарплаты — 64,7%, спрос на сотрудников в этой сфере — 22,4%, полный соцпакет и стабильность — 10,3%, престиж профессии — 9,8% и личные интересы ребенка — 9,6%.

Говоря об уровне образования, большинство родителей — 53,5% — хотят, чтобы их дети получили высшее образование, 23,6% доверяют выбор своему ребенку, а 8,2% желают, чтобы их дети окончили аспирантуру.

Бибнев Даниил, руководитель HR проектов MedTech компании «СберЗдоровье»: «Рынок ИT в MedTech действительно имеет большие перспективы. В 2023 г. рынок вырос на 27%, при этом наша компания показала рост на 50%. Стоит отметить, что спрос на ИT-специалистов в направлении MedTech стабильно растет. В то же время увеличивается интерес соискателей к вакансиям этой сферы. Так, например, за первые три месяца 2024 года число сотрудников, желающих трудоустроиться в нашу компанию, выросло почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2023 г. Как правило, такой спрос взаимосвязан с несколькими факторами. Во-первых, эта область предлагает высокий уровень оплаты труда, социальные пакеты с широкими возможностями, открывает перспективы карьерного роста, во-вторых, предполагает постоянное развитие и решение интересных задач. Кроме того, сфера MedTech позволяет внести свой вклад в улучшение здоровья и качества жизни людей, что придает ей особую социальную значимость».