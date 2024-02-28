Более 330 решений «Росатома» включено в Единый реестр российского программного обеспечения

В Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 2016 г. внесено 332 решения, разработанных Госкорпорацией «Росатом» и ее предприятиями. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Реестр является официальным подтверждением высокого качества и надежности представленного программного обеспечения.



На сегодняшний день в Едином реестре представлены инструменты для автоматизации управления предприятием, системы прогнозирования качества изделий и состояния оборудования, продукты для проектирования и управления конфигурацией, программные решения для ядерной энергетики и цифровые сервисы для эффективного управления городом. Все эти решения разработаны с учетом специфики деятельности атомной отрасли и призваны оптимизировать рабочие процессы, повышать качество продукции и обеспечивать безопасность на предприятиях.

Как отметил директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, разработка импортонезависимых ИТ-решений играет важную роль в гарантированном функционировании атомной отрасли, так как их использование обеспечивает надежность и безопасность важнейших процессов. «Основными принципами создания отечественных решений Росатома являются надежность, доступность и масштабируемость. Включение наших ИТ-разработок в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных является ярким подтверждением высокого инновационного потенциала атомной отрасли в области информационных технологий», — сказал он.

С помощью реестра российские компании могут выбирать лучшие отечественные решения для своих нужд, что способствует развитию ИТ-отрасли и повышению конкурентоспособности российской экономики.

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работает 330 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственных дорожных карт по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО — систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

АО «Гринатом» — ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Ежедневно продуктами и услугами «Гринатома» пользуются более 300 тыс. сотрудников атомной отрасли. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. «Росатом» принимает участие в этой работе, координируя создание импортозамещающих систем для различных применений.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных — публичная электронная система учета программного обеспечения, произведенного в Российской Федерации, соответствующего стандартам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.