МТС ускорила интернет на родине амурского паркета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования в центре поселка Сиваки Амурской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в 2,5 раза. Теперь около 1500 жителей поселка смогут пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС на высоких скоростях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сиваки – крупный поселок, расположенный на Транссибирской железной дороге. В советское время на территории поселка работало крупное лесоперерабатывающее хозяйство, продукция которого ценилась не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Например, местный паркет шел на экспорт в страны юго-восточной Азии и особенно ценился в Японии. Сегодня, благодаря стройкам, развернувшимся в Амурской области, в Сиваки приезжают специалисты со всей страны для возведения крупных промышленных объектов.

Установленное телеком-оборудование МТС улучшило скорости мобильного интернета в центре Сиваков, где расположены школа, детский сад, участковая больница, школа искусств и район жилой застройки. Теперь местные жители и все приезжие могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Благодаря аналитике BigData мы фиксируем потребности жителей в услугах связи и проводим модернизацию оборудования, устанавливаем новые вышки. Абоненты МТС могут пользоваться не только высокоскоростным доступом в сеть, но и новыми технологиями, такими как голосовые вызовы через интернет – VoLTE. Эта современная технология позволяет за секунду дозваниваться до собеседника, а также одновременно разговаривать и отправлять сообщения в соцсетях, загружать интернет-страницы или просматривать видео онлайн. Как показывает статистика, амурчане по достоинству оценили функцию интернет-вызовов. Так, в III квартале этого года их число выросло на 44% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.