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МТС ускорила интернет в самых живописных местах острова Русский

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в туристических локациях острова Русский. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета на восточном и южном побережье острова выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества сети затронуло самые живописные и популярные места Русского — побережье от Приморского океанариума до мыса Вятлина, а также акваторию и прогулочный маршрут в районе мыса Тобизина.

По данным Big Data МТС, независимо от сезона, Русский входит в топ-3 самых популярных достопримечательностей Владивостока. Так, с января по сентябрь 2023 г. интернет-трафик на острове вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Чтобы обеспечить «цифровой комфорт» гостей, МТС расширила LTE-покрытие и увеличила скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов и местных жителей. Высокоскоростной мобильный интернет позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

«Внутренний туризм в стране сейчас на подъеме, а туристический поток в Приморье продолжает расти. По данным экспертов «МТС тревел», Приморский край - один из самых популярных маршрутов у российских путешественников в этом году. С января по сентябрь 2023 г. поток туристов в регион вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество гостей составило 3,1 млн человек. Потому мы усилили сеть в популярных рекреациях, чтобы жителям и гостям Приморья было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и всегда быть на связи», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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