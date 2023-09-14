Новые игровые мыши W60 Max Mini, P90s и A70a от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил три новых игровых мыши с проводным подключением: компактная W60 Max Mini с кастомизированным сенсором, P90s с шестью режимами оружия и A70a с инфракрасным колесом прокрутки. Во всех моделях активирована система Ultra Core 3/4, с которой можно создавать, редактировать и пользоваться макросами. Мыши поставляются в черном цвете, геймерский дизайн дополнен подсветкой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

W60 Max Mini

В модели W60 Max Mini стоит игровой сенсор Max BC3332-A, в котором разрешение 12 000 CPI сочетается с отслеживанием 250 IPS и ускорением 35 G. Частоту опроса можно настроить под конкретную игру, выбрав из четырех значений: 125 / 500 / 1000 / 2000 Гц. Время отклика мыши составляет 1 мc. Такие характеристики обеспечат высокую точность и управляемость, в том числе в FPS играх, где ценится быстрота реакции.

Из девяти кнопок семь настраиваются под разные сценарии, благодаря 4 МБ встроенной памяти мышь может хранить до 120 тыс. макросов. Дополнительно можно изменить высоту отрыва мыши. Доступны варианты 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, а также персональные значения – настройка последних производится через ПО Bloody Ultra Core.

Новые игровые мыши W60 Max Mini, P90s и A70a от Bloody

Прозрачный внутренний корпус модели выполнен в виде сот, он прочный и одновременно легкий: вес мыши составляет 83 г. Настраиваемая RGB подсветка поддерживает 16,8 млн цветовых вариаций. В комплекте идут противоскользящие наклейки на кнопки, улучшающие управляемость в играх. Легкий кабель повышенной гибкости 1,8 м избегает трения и не мешает во время игры.

P90s – сбалансированный вариант

Модель P90s может похвастаться игровым сенсором BC3332-S. Разрешение регулируется в диапазоне от 100 до 8000 CPI под любые требования экрана. Отслеживание составляет 150 IPS, ускорение – 25 G, частота опроса – от 125 до 2000 Гц.

Время отклика мыши достигает 1 мс. Из восьми кнопок семь можно настраивать, для левой доступно шесть режимов оружия. Прорезиненное колесо прокрутки создано с использованием литьевого формования с двойной инъекцией.

Дизайн мыши рассчитан под правую руку. 15-зонная подсветка RGB, как и функции кнопок, настраивается через специальное ПО Bloody 7. Металлические ножки X’Glide устраняют трение практически на любой поверхности, повышая точность движений. В комплекте идет кабель 1,8 м.

Мышка A70a

В модели A70a установлен игровой сенсор PMW3327 с регулируемым разрешением 1000 / 1200 / 1600 / 2000 / 6200 CPI. Для частоты опроса доступен диапазон от 125 до 1000 Гц, отслеживание составляет 220 IPS, ускорение – 30 G. Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, уменьшая время отклика до 0,2 миллисекунды.

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Восемь настраиваемых кнопок поддерживают три режима стрельбы и шесть снайперских режимов для максимального удобства в шутерах. Конструкция кнопок исключает случайные двойные клики и металлическое дребезжание, ресурс нажатий – 20 млн. Инфракрасное колесо прокрутки с жизненным циклом свыше 1 млн оборотов по точности соответствует кнопкам мыши.

Симметричный дизайн одинаково подойдет как левшам, так и правшам. Внешний вид дополнен подсветкой Neon. Металлические ножки X’Glide обладают высокой чувствительностью, исключают трение и улучшают управляемость мыши. Модель подключается посредством 1,8 м кабеля.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.