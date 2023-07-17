Infinix запускает в России новый смартфон с большой батареей – Smart 7 Plus

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России нового смартфона из начальной линейки Smart – Smart 7 Plus. Благодаря аккумулятору на 6000 мАч устройство с способно проработать до четырех дней без подзарядки. Смартфон также получил 13 МП камеру, производительность, достаточную для решения повседневных задач, а также брызгозащиту по стандарту IP53.

Smart 7 Plus будет доступен в России: 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM за 9990 руб. Промо-цена по случаю старта продаж – 6990 руб.

Inifinix Smart 7 Plus – это смартфон начального уровня с повышенным уровнем автономности. Смартфон имеет современный дизайн – его задняя панель выполнена с использованием паттерна структурированных волн, напоминающих песчаные барханы. Пользователи могут подобрать оптимальный вариант из трех доступных цветовых решений: «Ночной черный», «Лазурно-синий» и «Изумрудно-зеленый».

Inifinix Smart 7 Plus

Задняя панель устройства покрыта напылением из ионов серебра, которые обеспечивают Smart 7 Plus антибактериальным покрытием и на 99% защищают его от основных типов бактерий и плесени.

Как и другие устройства в линейке Smart 7, смартфон также получил сертификацию о брызгозащите по стандарту IP53. Он гарантирует сохранение работоспособности смартфона даже в том случае, если пользователь попал в сложные погодные условия – например, под сильный ливень.

В Smart 7 Plus установлена внушительная батарея на 6000 мАч – смартфон может проработать до четырех дней без необходимости подзарядки, а фирменное ПО от Infinix позволит настроить сценарии потребления электроэнергии и дополнительно увеличить срок службы смартфона от одного заряда. В комплект также входит зарядное устройство с кабелем Type-C.

Блок камер смартфона состоит из 13 МП основного объектива, вспомогательного модуля, участвующего в работе алгоритмов искусственного интеллекта, а также светодиодной вспышки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП.

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Смартфон обладает большим 6,6-дюймовым IPS дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1612 пикселей. Полезная площадь экрана по отношению к корпусу устройства составляет 84%. В качестве процессора Smart 7 Plus получил 8-ядерный чип от компании Unisoc. Его мощности будет достаточно для решения всех базовых задач пользователя.

Пользователи получат 3 ГБ RAM LPDDR4X с возможностью ее дополнительного программного расширения до 7 ГБ. По сравнению с предыдущими моделями серии увеличение скорости передачи данных составит до 93%, при этом потребление энергии будет снижено на 30%.

Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти и в сочетании с фирменной технологией Storage Streamlizing обеспечивает расширенные возможности для хранения данных. Данное решение позволяет уместить дополнительно более 600 фотографий в высоком разрешении или более 200 аудиотреков. Пользователи также могут дополнительно увеличить объем постоянной памяти устройства на 2 ТБ за счет установки карты памяти MicroSD, под которую выделен отдельный слот.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней. Продукция компании представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.