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Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров»

20 июня в Москве состоялся масштабный форум «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров», который собрал представителей крупных финансовых, промышленных и ИТ-компаний, а также органов государственной власти. Стенд Neoflex посетил министр цифровой трансформации Максут Шадаев. В рамках диалога эксперты компании обсудили с ним особенности импортозамещения Kubernetes и как обеспечить безопасность применения Open Source-компонентов в платформах для российских предприятий.

В пленарной части форума выступила Светлана Маркова, главный консультант Neoflex. Она рассказала о кейсах цифровой трансформации и импортозамещения с применением новейших технологий. Особый интерес у аудитории вызвали решения Neoflex, которые зарегистрированы в Реестре российского ПО и успешно используются в крупнейших российских компаниях. В своем докладе Светлана отметила российскую Kubernetes-платформу NEOMSA для построения автоматизированного процесса разработки и эксплуатации микросервисных приложений в открытом или закрытом контуре. Решение позволяет создавать и развертывать приложения без трудоемкой настройки и обслуживания инфраструктуры.

Также спикер рассказала о платформе Dognauts, которая решает задачи управления полным жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и мониторинга. Платформа обеспечивает масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру с автоматизированным развертыванием моделей на среды эксплуатации, что позволяет сокращать time-to-market вывода новых продуктов. Dognauts можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке.

Кроме того, эксперт отметила продукт Neoflex Reporting для автоматизации процессов построения отчетности, который позволяет ускорить процесс подготовки как регуляторной отчетности финансовых организаций, так и налоговой, управленческой отчетности и МСФО. Также решение позволяет управлять механизмами настроек и классификаций без обращения к ИТ, а быстрый расчет форм и показателей, создание собственных отчетов доступны благодаря BI-модулю NRStudio – собственной разработке Neoflex.

Особое внимание участников форума привлек отечественный продукт Neoflex Datagram, разработанный для визуального проектирования и исполнения потоков данных на технологиях Big Data. Светлана Маркова отметила, что продукт представляет собой ETL нового поколения, который позволяет создавать процессы захвата и трансформации данных любых форматов с применением drag-n-drop конструктора, поддерживает пакетный и потоковый режим обработки, интегрирован с ML-библиотеками и работает с Python, R. Развернуть Neoflex Datagram можно как на On-Premise, так и в Yandex Cloud.

Токен: Kra23i3XQРекламодатель: АО «Неофлекс Консалтинг»ИНН/ОГРН: 7701839238/1097746303050Сайт: https://www.neoflex.ru/
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