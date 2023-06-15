«Мойофис» и «Ростелеком» создадут мобильные, стационарные и серверные ПАК

«Мойофис» и ПАО «Ростелеком» договорились о создании программно-аппаратных комплексов (ПАК) для совместной работы с документами и коммуникаций в рамках мобильных и стационарных рабочих пространств и серверных решений на базе доверенной ОС «Аврора», их взаимном продвижении и поддержке. Соглашение о сотрудничестве между компаниями было заключено в рамках деловой программы ПМЭФ-2023.

Основными компонентами ПАК станут ОС «Аврора», платформы виртуализации удаленных рабочих мест «Базис.WorkPlace» и «Базис.DynamiX», а также офисное ПО «Мойофис документы», «Мойофис частное облако 2» и Mailion, которые обеспечивают совместную работу с документами и коммуникациями в безопасной среде частного облака организации. Кроме того, компании адаптируют существующие разработки к использованию в составе решений для национальной мобильной экосистемы ОС «Аврора» и обеспечат их взаимную совместимость. В рамках реализации соглашения будет сформирован технологический стек, комплексно решающий задачи корпоративного пользователя и госслужащего.

Результатом совместной деятельности станет появление продуктов для доверенной экосистемы мобильных и стационарных рабочих пространств, способных обеспечить безопасные коммуникации и возможность совместной работы с документами с использованием виртуальных рабочих мест.

«"Мойофис" накопил богатый опыт сотрудничества с ПАО "Ростелеком", вместе мы уже разработали и представили несколько совместных решений, одно из которых было продемонстрировано две недели назад на конференции ЦИПР-2023. Сегодняшнее соглашение стало дальнейшим развитием нашего сотрудничества, мы намерены приложить максимальные усилия для создания новых совместных решений для корпоративных пользователей, обеспечивающих возможность безопасной работы с документами и электронной почтой не только с мобильных, но и со стационарных устройств, а также из виртуальной рабочей среды», — сказал генеральный директор «Мойофис» Павел Калякин.

«Сегодня нашей стране, как никогда ранее, необходимы собственные технологии для обеспечения технологического суверенитета. Цель нашего соглашения с "Мойофис" — ускорение темпов вывода на рынок востребованных продуктов, применение которых позволяет значительно снизить санкционные риски и технологические ограничения, а также повысить эксплуатационную эффективность и безопасность на рабочих местах конечных пользователей. Их создание возможно только благодаря совместным усилиям ряда ИТ-компаний: если объединить возможности продуктов каждого из вендоров, то можно сформировать комплексное рабочее пространство, обладающее достаточной функциональностью для требуемого уровня задач», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

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«Мойофис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.