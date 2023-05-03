Itglobal.com открыла облачную площадку в сейсмоустойчивом ЦОДе

Itglobal.com, российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, объявила об открытии новой облачной площадки в Турции на базе первого сейсмоустойчивого дата-центра в стране, который прошел сертификацию Uptime Institute. ЦОД Star of Bosphorus Data Center выдерживает землетрясения в 9 баллов по шкале Рихтера благодаря 138 подвижным сейсмоизоляторам.

Центр обработки данных, в котором расположена облачная площадка Itglobal.com, находится в Стамбуле и занимает площадь 45 тыс. м2 — это больше шести футбольных полей — и вмещает более 2 тыс. стоек. Помимо защиты от землетрясений, в ЦОДе реализована четырехуровневая система безопасности, которая включает сканер сетчатки глаза, рентген и mantrap. Это специальное тесное помещение из толстого стекла с двумя дверьми, работающее по принципу ловушки: дверь, через которую вошел человек, блокируется, а дверь для входа в дата-центр открывается только в том случае, если посетитель пройдет проверку безопасности за ограниченное время. Если замешкаться или вести себя подозрительно, обе двери заблокируются до приезда охраны.

«Мы выбрали лучший сейсмоустойчивый дата-центр в Стамбуле с сертификацией Tier III. На фоне роста экономики Турции мы видим значительный потенциал для развития облачного бизнеса и прогнозируем расширение своей клиентской базы в регионе», — отметила Анна Борисова, директор по продажам в Турции компании Itglobal.com.

Выбранный Itglobal.com дата-центр соответствует требованиям международных стандартов, таких как ISO 27001, ISO 9001, PCI DSS и U.S. Green Building Council, отмечают в компании. В 2018 г. ЦОД прошел проверку Uptime Institute и получил два сертификата Tier III: Design Documents и Constructed Facility. Все критически важные элементы зарезервированы по схеме 2N, а специалисты ЦОДа круглосуточно занимаются мониторингом и обслуживанием оборудования и инженерных систем.

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать Маркет

«Географически распределенная сеть дата-центров по всему миру — одно из наших главных преимуществ как провайдера, — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com. — Это позволяет нам быстро разворачивать виртуальные инфраструктуры в странах нашего присутствия».

До 2023 г. Itglobal.com размещала свои вычислительные мощности в шести странах мира: России, США, Белоруссии, Казахстане, Нидерландах и Канаде. Турция стала седьмой локацией, где клиенты компании могут использовать облачные сервисы. В течение этого года провайдер планирует открыть облачные площадки еще в четырех странах: ОАЭ, Гонконге, Мексике и Бразилии.