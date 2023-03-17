МТС прокачала сеть на родине Льва Кассиля

МТС, цифровая экосистема, усилила сеть LTE в центральных и южных районах Энгельса, Саратовской области где расположены жилые кварталы и важные объекты городской инфраструктуры. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускорение прошло в районе улиц площадь Свободы, Коммунистической и Пушкина, где кроме жилых кварталов находятся крупные учебные заведения – филиал СГТУ им. Юрия Гагарина и Технологический институт, Энгельсская детская клиническая больница и местный центр занятости. Здесь же расположен любимый горожанами и туристами сквер имени Льва Кассиля и первый городской кинотеатр «Родина», построенный в 1938 г. и сегодня являющийся памятником архитектуры.

Кроме того, оператор усилил сеть в районе улиц Менделеева, Космонавтов и Ломоносова, где расположен стадион «Химик» и манеж ФК «Академия», а рядом - Энгельсская городская клиническая больница. Улучшение связи также затронуло новостройки по улице Вокзальной и соседствующий с ними частный сектор в границах улиц Маяковского, Советской и Заводской.

Благодаря проведенным работам жители Энгельса дома, на учебе, на работе и на прогулках могут с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми сервисами: от видеозвонков в мессенджерах, мобильных игр и просмотра видео в хорошем качестве до приложений мобильных банков, заказа еды и вызова такси.

«Энгельс – второй по численности жителей город Саратовской области, и в последние годы мы наблюдаем постоянный рост мобильного трафика. Усиление сети позволит жителям и гостям Энгельса всегда оставаться на связи, пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы. Более того, жители многоквартирных домов, где есть фиксированная сеть МТС, смогут объединить мобильную связь с домашним интернетом и ТВ и экономить на связи, удобно оплачивая услуги по единому лицевому счету», - сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.