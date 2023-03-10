Игровая мышь L65 Max в стиле коллекции Bloody х Naraka

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил геймерскую мышь L65 Max. Манипулятор выполнен в эффектной бело-красно-черной расцветке в рамках совместной коллекции Bloody x Naraka. Внутренняя часть корпуса мыши выполнена в виде сот, это облегчает конструкцию. Большие тефлоновые ножки и специальный приподнятый кабель делают использование этой мыши более удобным. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

L65 Max получила кастомизированный сенсор MAX BC3332-A с улучшенной производительностью. Разрешение датчика регулируется в диапазоне от 100 до 12000 CPI, что позволяет применять манипулятор для разных жанров игр, включая киберспортивные дисциплины. Производитель также предусмотрел регулировку значений CPI как по оси X, так и по оси Y. Серьезные параметры сенсора 8000 FPS, 250 IPS и ускорение в 35 G обеспечат геймеру быструю скорость и точность реакции в шутерах от первого лица, многопользовательских файтингах и других соревновательных тайтлах.

Важные преимущества новой модели — сверхбыстрый отклик в 1 мс и настраиваемая частота опроса 125~2000 Гц. Такая мышь подойдет как для игр с быстрым темпом развития событий и резким появлением противников, так и для различных длительных стратегий и RPG.

Геймер сможет самостоятельно выбрать нужный ему показатель высоты отрыва (LOD) и определить, на каком расстоянии от стола будет работать устройство — 1,5 мм, 2 мм или 3 мм. Кроме того, доступна и индивидуальная настройка LOD, ее можно установить с помощью фирменного ПО Bloody Ultra Core.

L65 Max

Новинка имеет семь кнопок. Есть возможность запрограммировать шесть режимов оружия для левой кнопки. В памяти манипулятора объемом 4 МБ получится сохранить до 120 тыс. макросов. Фирменный софт позволяет пользоваться системой Ultra Core 3&4. Она поможет активировать один из четырех уровней настройки мыши для множества игровых жанров, чтобы, например, улучшить характеристики стрельбы в шутерах или выполнять в один клик сразу несколько команд в играх MMOPRG и RPG.

Модель L65 Max обладает весом в 78 грамм благодаря легкому и прочному внутреннему корпусу в виде сот. Небольшая масса делает эту мышь более маневренной и подходящей для прицеливания.

Внешний вид манипулятора дополняет яркая RGB-подсветка с пятью типами эффектов. Изменить цвета и другие параметры подсветки можно в настройках фирменного ПО.

Новинка оснащена большими тефлоновыми ножками с оптимизированной краевой дугой. Это эффективно снижает трение при движении мышью, гарантирует постоянное позиционирование и долгий срок службы. Микропереключатели тоже отличаются высокой надежностью: они рассчитаны на более 50 млн нажатий. Ресурса колеса прокрутки хватит на более 500 тыс. оборотов.

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Эргономичности девайсу придает специальная приподнятая конструкция USB-кабеля, которая предотвращает трение провода о поверхность стола во время игры. Кабель выполнен из мягкого и легкого материала, обладает повышенной гибкостью и покрыт приятной прочной оплеткой.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Тech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 000 кв. метров.