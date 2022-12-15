Петербургский бизнес стал активно импортозамещать сервисы контроля автопарка

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала использование цифровых систем, позволяющих в реальном времени отслеживать местонахождение, скорость движения транспорта, соблюдение правил его эксплуатации, а также уровень и расход топлива. В 2022 г. спрос на российские аналоги среди компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области вырос на 10% в сравнении с показателями 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На фоне ухода некоторых зарубежных игроков с российского рынка транспортной телематики крупный и средний бизнес Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал проявлять повышенный интерес к отечественным системам. Наибольший спрос на услугу удаленного мониторинга автопарка демонстрируют продуктовые сети: на них пришлось 60% всех новых подключений сервиса МТС. Телематики позволяет ритейлерам отслеживать в online-режиме координаты автомобиля на любом участке маршрута, точно планировать время доставки грузов с учетом всех факторов, а также организовывать оперативную связь между торговыми и складскими комплексами.

На клининговые службы и компании по доставке еды пришлось 20% от общего клиентского портфеля. Компании из сферы услуг чаще всего применяют телематику, чтобы исключить простои автомобилей, обеспечить безопасность транспорта и предотвратить его использование в неслужебных целях. Еще один заметный тренд — существенно вырос спрос среди медицинских организаций, которые также стремятся оптимизировать расходы на содержание собственного автопарка. Здесь отмечается двукратное увеличение количества новых подключений.

«С помощью телематических устройств компании отслеживают передвижения транспорта, определяют неаккуратных водителей, автоматизируют загрузку автопарка и контролируют расход топлива. Что касается последнего, то в 2022 г. корпоративные клиенты МТС, в частности, компании по доставке еды, клининговые сервисы, такси и другие сервисные службы уже через месяц после установки системы контроля смогли на 15-20% сократить затраты на ГСМ. В текущих условиях это решение может стать спасательным кругом для бизнеса за счет снижения его затрат и высвобождения ресурсов для дальнейшего развития», – отметил директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.