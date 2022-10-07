«T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных

Облачный провайдер «T1 Cloud» подтвердил соответствие своего бизнес-облака требованиям по безопасности информации и наивысший – первый – уровень защищенности персональных данных (УЗ-1),предусмотренный законодательством России о персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «T1 Cloud».

Облако «T1 Cloud» было обследовано, проверено на уязвимости, система его информационной безопасности была испытана, в результате чего было сделано заключение, что хранение и обработка персональных данных более чем 100 000 субъектов персональных данных, в том числе биометрических и специальных, в нем безопасны. Аттестация ФСТЭК касается ИТ-инфраструктуры, на базе которой «T1 Cloud» размещает информационные системы своих заказчиков.

Таким образом, в бизнес-облаке «T1 Cloud» могут размещаться информационные системы, которым необходимо обеспечить высший или любые другие уровни защищенности персональных данных.

Уровень защищенности персональных данных – это комплексный показатель, учитывающий соответствие требованиям, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

«2022 г. показал важность и критичность обеспечения информационной безопасности для любого российского предприятия и государственного органа. Мы высоко ценим доверие наших заказчиков, поэтому "Т1 Cloud" в числе своих приоритетных задач видит обеспечение безопасности, в том числе информационной, своей облачной платформы, на которой размещаются информационные системы заказчиков. Получение "Т1 Cloud" аттестата соответствия требованиям по безопасности информации не только говорит о высоком уровне защищенности нашей платформы для хранения и обработки данных, но и означает, что процесс аттестации размещаемых в нашем бизнес-облаке информационных систем заказчиков значительно упростится», – отмечает Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «T1 Cloud».

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«T1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу «Т1». Сегодня заказчикам «T1 Cloud» доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги – защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования).