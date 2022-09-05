Выпущена версия бизнес-коммуникатора ANWORK для российского рынка

Стартап Softscore UG (Haftungsbeschränkt) представил русифицированную версию программного обеспечения ANWORK для безопасного корпоративного общения и обмена данными. Об этом CNews сообщили представители Softscore UG.

Решение представляет собой зашифрованный канал для деловых коммуникаций, построенный по принципу создания закрытых анонимных групп, попасть в которые можно только по одноразовому приглашению. Участники группы могут безопасно отправлять быстрые сообщения, обмениваться файлами различного формата, проводить аудиоконференции (до пяти человек), осуществлять зашифрованную видеосвязь.

ПО обеспечивает максимальный уровень конфиденциальности и защиты коммуникаций, включая отсутствие регистрации и сервера хранения данных, невозможность получения доступа третьих лиц к корпоративным данным, сквозное шифрование, P2P-звонки.

Благодаря технологии сквозного шифрования ANWORK имеет высокий уровень защиты от взлома. В ПО нет сервера хранения данных – все данные о пользователях хранятся внутри приложения и шифруются с помощью протокола TLS и механизма двухстороннего SSL pinning. Особенностью решения являются простота и анонимность входа. Для того чтобы войти в приложение, пользователь должен ввести автоматически сгенерированный ключ, а не номер телефона, почтовый ящик или имя. Таким образом, персональные данные участников коммуникации надежно защищены от перехвата злоумышленниками, что является «слабым звеном» большинства современных решений.

История приложения хранится в зашифрованном виде локально – на мобильных устройствах пользователей. Время хранения сообщений и файлов внутри приложения определяется самим пользователем и составляет от одного до 14 дней. После этого сообщения автоматически уничтожаются.

Помимо этого, отсутствует экспорт данных, поэтому операционная система смартфона не имеет доступ к внутренней переписке.

Техническая платформа, на которой построен ANWORK, прошла комплексный аудит защищенности и получила высокие оценки от команды специалистов по кибербезопасности компании Group-IB. ИБ-эксперты оценивали уровень защиты приложения для физических лиц – FamilyGo, на базе архитектуры которого было создано ПО для бизнеса. На сегодняшний день B2C-версию приложения скачали уже больше 40 тыс. пользователей.

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«По данным аналитиков, через мессенджеры корпоративная информация в России утекает в три раза чаще, чем в мире. С помощью ANWORK предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, ориентированные на защиту критически важной информации и онлайн-сотрудничества, могут полностью контролировать передачу чувствительных данных и защищать свои цифровые активы. А в сложившейся обстановке, когда многие бизнес-подразделения и команды оказались разбросаны по миру, актуальность безопасных и анонимных коммуникаций возросла в разы, – сказали предсатвители Softscore UG. – Приложение обеспечивает дополнительную защиту персональных данных топ-менеджеров, которым требуется регулярно вступать в деловую коммуникацию. Для использования ПО не требуется ввод мобильного номера, звонки можно осуществлять без SIM-карты, что полностью исключает утечку базы контактов, которыми грешат, например, приложения для идентификации звонящих».

ПО ANWORK поддерживается на устройствах под управлением iOS и Android и доступно для скачивания во всех крупнейших магазинах приложений, а также с сайта компании в виде APK-файла. В данный момент в приложении можно выбрать один из семи языков, в том числе русский.

Решение распространяется в виде лицензий на ПО по модели подписки. Перед установкой приложения компания-заказчик приобретает лицензионный ключ на необходимое количество пользователей и подписку на сервис.

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Компания Softscore UG работает на рынке программных средств обеспечения безопасности коммуникаций с 2019 г. ИТ-решения созданы на базе криптографически стойкого протокола шифрования, являющегося международным стандартом безопасности данных. На сегодняшний день продукты компании используют уже более 50 тыс. клиентов по всему миру.