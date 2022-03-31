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Москвичи проводят ночи в «Одноклассниках»: анализ трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как в период с 1 января по 14 марта 2022 г. распределились звонки и SMS, а также трафик на различные популярные приложения в течение суток. В анализ вошли данные по всем регионам присутствия оператора: Москва и МО, Дальний Восток, Поволжье, Урал, Сибирь, Кавказ, Северо-Западный и Центральный регионы.

Во всех регионах в рабочее время — с 11:00 до 20:00 — звонки преобладают над SMS, и только в Поволжье с 14:00 до 16:00 сообщениями обмениваются активнее.

Москва и МО стали единственным регионом, где ночью активнее пользователи «Одноклассников», а не TikTok и «ВКонтакте», — начиная с 23:00 и вплоть до 7:00.

Самый большой пик интернет-трафика зафиксирован у пользователей ICQ в Северо-Западном регионе в 9:00 — 15% от суточного объема. Также отличились пользователи ICQ с Урала. Во всех регионах в ночное время активность в Telegram стабильно выше, чем в других мессенджерах, и только на Урале пик общения в ICQ в 3:00 превышает трафик российского приложения.

Наиболее высокая посещаемость видеоплатформ оказалась у Netflix в Москве и МО в 22:00 — 8,55% от суточного объема трафика. Самый низкий показатель у пользователей Okko на Кавказе в 6:00 — 0,72%. Зрители YouTube и «Амедиатеки» стабильно активнее других в утреннее время — с 6:00 до 12:00, а more.tv днем — с 13:00 до 17:00.

«Во всех регионах интернет-трафик на Telegram показал высокий интерес к приложению в течение всего дня и вплоть до поздней ночи, так же как и в случае с соцсетями. Люди используют Telegram не только для общения, но и для получения информации и просмотра развлекательного контента. Можно сказать, что это приложение уже вышло за рамки простого мессенджера и стало многофункциональной площадкой по типу соцсетей», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Безопасность

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Yota – российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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