VK Cloud Solutions помогает Logijet обрабатывать данные более 2 тыс. грузоперевозок одновременно

ИТ-компания Logijet («Лорус Лабс») запустила облачную систему управления грузовыми перевозками на базе платформы VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions). Решение применяется в областях, где производственный процесс подразумевает доставку грузов: прежде всего, в ритейле, промышленности и FMCG.

Система TMS, развернутая в облаке, позволяет клиентам Logijet на 50% увеличить производительность процессов при решении транспортной задачи, обрабатывая данные более 2 тыс. перевозок одновременно. Сервис помогает подобрать лучшую стоимость услуг в заданном диапазоне ограничений и обеспечить прозрачность процессов и информированность всех участников грузоперевозок. Подключение клиента к облачной TMS и демонстрация возможностей занимает всего несколько дней. Сопровождение проекта внедрения и стартовую настройку процессов берет на себя команда менеджеров продукта и аналитиков с обширным опытом операционного управления и автоматизации транспортной логистики.

Работу облачной TMS Logijet обеспечивают такие сервисы провайдера VK Cloud Solutions, как управляемые базы данных PostgreSQL, MongoDB и Redis, Kubernetes как сервис, облачные серверы и сервис бэкапов, объектное хранилище S3, технологии AntiDDoS и использование Terraform-провайдера платформы для реализации подхода «инфраструктура как код».

Инженеры VK Cloud Solutions провели технический аудит архитектуры платформы Logijet, проконсультировали команду заказчика и помогли внедрить лучшие практики VK (ранее Mail.ru Group) для развития сервиса.

TMS Logijet позволяет управлять междугородными перевозками, перевозками на последней миле и мультимодальными перевозками контейнеров. Сервис минимизирует участие человека и автоматизирует планирование и согласование маршрутов, поиск исполнителей и отслеживание выполнения заказов в реальном времени. Продукт позволяет оцифровать транспортную логистику, исключить человеческий фактор и ошибки в расчетах, освобождает логистов от рутинных операций и передает выполнение сложных многократных итерационных расчетов высокопроизводительным математических алгоритмам.

«Преимущества облачной версии TMS Logijet по сравнению с коробочной очевидны. Это быстрый запуск и масштабирование, а также отсутствие необходимости содержать штат специалистов, поддерживающих работоспособность системы. Облачные технологии делают наш сервис доступным, мобильным, безопасным и высокопроизводительным. При этом корпоративные затраты пользователей системы ниже, нежели при внедрении программного обеспечения на собственных мощностях. Неудивительно, что сервис TMS Logijet как услуга стал очень популярен у бизнес-заказчиков», — говорит Рустем Искаков, генеральный директор ИТ-компании Logijet («Лорус Лабс»).