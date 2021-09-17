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Самое загружаемое отечественное приложение для конференц-связи может быть предустановлено на все Android’ы

Компания TrueConf полностью обновила свое приложение для устройств с ОС Android, количество загрузок которого по данным Google Play составляет более 1 млн. Новое решение получило встроенный мессенджер и возможность отображения до 36 участников видеовстречи на экранах смартфонов и планшетов. Приложение позволит превратить гаджеты пользователей в России в многофункциональный инструмент для общения, онлайн-встреч и совместной работы, по эффективности не уступающий ПК и ноутбукам.

В поддержку инициатив Минцифры России по предустановке отечественного ПО на электронные устройства компания TrueConf представила принципиально новое отечественное приложение для мобильных устройств – TrueConf 2.0 для ОС Android.

Мобильная версия получила полноценный встроенный мессенджер с возможностью создания групповых чатов как в рамках видеоконференций, так и без привязки к ним – по аналогии с представленным весной 2021 г. приложением для десктопных платформ Windows, macOS и Linux. Пользователи смогут упоминать в беседах других участников, копировать, удалять или пересылать выбранные сообщения, а также видеть статус доставки и прочтения. Функции мессенджера помогут сотрудникам отечественных компаний наладить асинхронные коммуникации и оставаться на связи с коллегами в поездках и условиях нестабильного интернет-соединения.

Одним из главных нововведений в TrueConf 2.0 для ОС Android стала возможность отображения на экране смартфона или планшета до 36 говорящих участников. Чтобы сохранить высокое качество изображения и снизить нагрузку на мобильные устройства во время больших видеоконференций, видеоокна участников разделены на отдельные страницы с 9-ю пользователями на каждой, переключаться между которыми можно простым касанием. В последующих обновлениях планируется увеличить цифру отображаемых участников до 49.

Интерфейс приложения TrueConf был серьезно переработан с учетом необходимости ежедневного участия в многопользовательских конференциях и постоянного общения с коллегами в личных и групповых чатах, а также для полноценной удаленной работы без доступа к ПК и переговорным помещениям.

Новое решение также поддерживает трансляцию экрана устройства в конференцию с функцией «заморозки» и рисования поверх изображения, что упростит участникам со смартфонами и планшетами совместную работу над документами и графикой. Пользователи смогут запустить со своих мобильных устройств полноценный показ презентаций: такой контент будет отображаться для других участников в отдельном окне, которое они смогут увеличить на своих экранах.

Кроме того, для большего удобства в TrueConf 2.0 появилась функция «картинка в картинке», которая позволяет наблюдать за видеовстречей с помощью специального виджета в случае, если пользователю необходимо свернуть приложение.

Организаторы и ведущие конференций, использующие новое решение TrueConf, теперь смогут включать и отключать вебкамеры и микрофоны других пользователей – это позволит полноценно модерировать конференцию и управлять ролями участников с помощью смартфона или планшета.

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