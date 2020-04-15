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Продажи оборудования для «умного дома» выросли в рознице Tele2 в 8 раз

Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий рост спроса на устройства для «умного дома». Наиболее часто пользователи покупали видеокамеры – клиенты отправляются на дачи в период пандемии и настраивают системы мониторинга для безопасности своих домов. В Московском регионе можно заказать доставку, а консультанты Tele2 дистанционно помогут подобрать оптимальные варианты «умных устройств».

Условия пандемии привели к ускорению темпов цифровизации – клиенты получили возможность уделить время дому и оценили преимущества цифровых систем. С начала года продажи оборудования для «умного дома» увеличились в восемь раз в рознице Tele2, но основной рост пришелся на последние недели марта. Tele2 зафиксировал повышенный спрос на видеокамеры – компоненты систем безопасности. Это объясняется тем, что многие пользователи пережидают период эпидемии на дачах и на время самоизоляции за городом предпочитают мониторить защищенность своих квартир.

Вместе с тем режим самоизоляции и карантина способствовал спросу на развлекательные цифровые сервисы: пользователи активно покупают игровые приставки и системы для цифрового телевидения. В топе продаж устройства, помогающие оборудовать комфортный дом – «умные колонки», розетки и датчики протечек.

Клиенту не нужно самому разбираться в тонкостях настройки «умных систем» или искать информацию в интернете. В условиях самоизоляции желающие приобрести системы «умного дома» могут получить дистанционную консультацию профессионалов Tele2. Способствуя развитию цифровой аудитории, с 2019 г. Tele2 стал обустраивать в салонах нового формата зоны «умных вещей». Tele2 не просто выкладывал в салонах smart-устройства, но показывал, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни. При помощи макетов, инсталляций и видеоконтента консультанты Tele2 демонстрировали посетителям сценарии применения этих устройств.

Клиенты в Московском регионе могут позвонить в ближайший салон, а эксперты Tele2 дадут совет по выбору оборудования для умного дома, smart-часов, а также смартфонов и аксессуаров к ним. По телефону можно выбрать необходимые устройства и подходящий тарифный план. Так, для владельцев smart-часов, сигнализации, трекеров и других умных гаджетов доступно предложение «Интернет для вещей» с абонентской платой 100 руб. в месяц.



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