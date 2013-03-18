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Epicor Energy Management Epicor Carbon Connect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.03.2013 Epicor обновила решение по управлению энергетикой 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Epicor Energy Management и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Microsoft Corporation 25775 1
QAD 40 1
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 1
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ведомости 1466 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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