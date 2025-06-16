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Юдин Борис
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных ГК «Игроник» 1
|08.12.2011
|Inline Technologies завершила аудит информационной системы «Росэксимбанка» 1
Юдин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9963 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
|Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
|ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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