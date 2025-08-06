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Тихий океан Охотское море Аргунь река


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «МегаФон» расширил телеком-покрытие на границе с Китаем 1
16.09.2009 Переброска стока рек на российско-китайской границе: мониторинг из космоса 1
15.06.2009 Космичеcкая съемка контролирует переброску вод пограничных рек 1
02.04.2008 Россия и Китай договорились о взаимном информировании при экологическом загрязнении 1
19.03.2008 Россия и Китай провели совместный мониторинг качества воды в озере Ханка 1
07.03.2008 Россия и Китай проводят экологический мониторинг трансграничных водоемов 1
29.12.2007 Россия и Китай озабочены экологией трансграничных вод 1
22.10.2007 Китай и Россия начинают совместный природоохранный мониторинг 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 2
Резонанс НПП 375 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7094 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1162 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 1
NASA Landsat 82 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17702 7
Россия - РФ - Российская федерация 151666 7
Россия - ДФО - Амурская область 794 5
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 35 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Даурский заповедник - Государственный природный биосферный заповедник 2 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 31 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1652 1
Китай - Пекин - Beijing 1022 1
Монголия 358 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 4
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 97 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 747 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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