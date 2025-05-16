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Северсталь ПАО Яковлевский ГОК


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 2
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 3
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 3
Северсталь ПАО - Severstal 495 3
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3273 1
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Лясковский Альберт 1 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
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