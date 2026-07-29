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Росатом АтомЭнергоРемонт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 «Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Крок - Croc 1963 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Softline - Софтлайн 3731 1
Microsoft Corporation 25761 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
ЗАЭС ВПО - Зарубежатомэнергострой 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Энергоатоминвест 1 1
Транснефть 335 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2228 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3556 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 849 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1792 1
Microsoft Azure 1523 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8609 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
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