Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коропачинский Юрий
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
|У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике 1
|16.11.2016
|Российские ученые: «Гибкий iPhone можем сделать только мы» 1
Коропачинский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Sharp Corporation 1050 1
|Apple Inc 12733 1
|Samsung Electronics 10699 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
|U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
|Microsoft Notepad (Блокнот) 286 1
|Apple iPhone 8 186 1
|Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
|Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1164 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.