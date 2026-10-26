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Кац Борис

СОБЫТИЯ


26.10.2026 БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен 1
19.10.2022 Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кац Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12836 1
Apple Inc 13324 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 1
ПСБ - Промсвязьбанк 979 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 620 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1412 1
ГПБ - Газпромбанк 1299 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 79 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13860 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 220 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3301 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2336 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5591 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 430 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 127 1
Apple Pay 523 1
Никонов Георгий 3 1
Бахиркин Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 635 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 1
Известия ИД 798 1
Forbes - Форбс 1029 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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