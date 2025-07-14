Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178342
ИКТ 13885
Организации 10788
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3479
Системы 25875
Персоны 76562
География 2889
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2662
Мероприятия 858

Бюти Лаунж


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Медцентр «Бьюти Лаунж» оптимизировал рабочие процессы и управленческую аналитику 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бюти Лаунж и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 850 1
Telegram Group 2293 1
8571 1
Meta Platforms - Facebook 4481 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 497 1
Бронирование - Booking 718 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25053 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 331 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4134 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2159 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3029 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1291 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1151 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 802 1
Павлова Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1633 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9211 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 563 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще