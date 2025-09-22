Разделы

Альпина Паблишерз ИД Aльпина GPT


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Издательская группа «Альпина» запустила ИИ-платформу «Aльпина GPT» с доступом к более чем 30 нейросетям 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Альпина Паблишерз ИД и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 177 1
HeyGen 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 315 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 39 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5758 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10905 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7620 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3050 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 346 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7853 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11968 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1967 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5156 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9589 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33116 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3771 1
OpenAI ChatGPT 471 1
Midjourney - нейросеть 83 1
Microsoft Windows 16144 1
Apple macOS 2188 1
Apple iOS 8133 1
Google Android 14502 1
Лиманский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
Английский язык 6827 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1705 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

