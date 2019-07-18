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Ненависть к iPhone достигла исторического максимума

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Техника
, Текст: Эльяс Касми
Владельцы iPhone стали активнее переходить на устройства под управлением Android. Лояльность к смартфонам Apple упала до исторического минимума.

Apple теряет аудиторию

Пользователи iPhone в 2019 г. стали реже обменивать свои смартфоны на более новые iPhone. Об этом заявила компания BankMyCell, занимающаяся обменом бывших в употреблении гаджетов на новые (трейд-ином).

В рамках своего исследования BankMyCell опросила свыше 38 тыс. человек из тех, кто хотя бы раз менял свой телефон в период с октября 2018 г. по июль 2019 г. Результаты показали, что удержание аудитории Apple снизилось на 15,2% в сравнении с мартом 2018 г.

Массовый отток пользователей

Согласно подсчетам BankMyCell, среди владельцев одного только iPhone X, выпущенного в 2017 г. и ставшего первым в истории Apple смартфоном с вырезом экране и Face ID, 26% с готовностью обменяли свой смартфон на Android-гаджет. Для сравнения, лишь 7,7% владельцев Samsung Galaxy S9, смартфона образца весны 2018 г. и фактического конкурента iPhone X, перешли в экосистему Apple. В то же время, за один только июнь 2019 г. 18% пользователей, сдавших свой старый iPhone в трейд-ин, выбрали в качестве нового мобильника один из смартфонов Samsung.

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Современные iPhone интересуют потребителей меньше, чем Android-смартфоны

По итогу лояльность пользователей Apple снизилась до 73%, и это минимальное значение с 2011 г. когда умер основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs), и руля встал его преемник Тим Кук (Tim Cook). К слову, именно из-за разногласий с Куком компанию в июле 2019 г. покинул ее главный дизайнер Джонатан Айв (Jonathan Ive), всегда находивший общий язык с Джобсом. Впрочем, снижение лояльности едва ли связано с тем, что компанией руководит Тим Кук – рекордно высокое ее значение, на уровне 92%, BankMyCell зафиксировала в 2017 г., и даже в январе 2019 г. она все еще оставалась на уровне 91%. Возможно, изменения связаны именно с уходом Айва. Истинные причины потери доверия к Apple и ее смартфонам на момент публикации материала установлены не были.

Android на коне

Высокие показатели лояльности Galaxy S9 – лишь один из множества примеров положительного отношения пользователей к платформе Android. 92,3% из тех, кто решил пользуется гаджетом на Android и поменять смартфон в указанный период, сохранили верность этой платформе.

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Samsung Galaxy S9 - один из тех смартфонов, которые пользователи крайне редко меняют на новый iPhone

С другой стороны, подобное сравнение не совсем корректно, поскольку Android – это ОС, на базе которой свои устройства выпускают несколько десятков производителей, тогда как iPhone производит только Apple. Однако, как известно, других смартфонов на базе iOS не существует, поэтому сравнение хоть и не корректно, но уместно.

Падение доверия к iPhone частично можно сравнить с ситуацией вокруг компании Huawei, которая, по ее собственным прогнозам, в 2019 г. отгрузит за пределами Китая на 40-60 млн смартфонов меньше, чем в 2018 г. Однако это связано исключительно с американскими санкциями и возможным закрытием доступа к Android, тем более что в самой КНР продажи гаджетов этой марки растут. К тому же, Huawei готовит собственную мобильную ОС, которая станет полноценным аналогом Android.

Продажи тоже просели

Проблемы Apple с лояльностью пользователей не замедлили отразиться на ее продажах. В качестве примера BankMyCell привела рынок США, один из основных для компании. Здесь, по итогам II квартала 2019 г. на долю iPhone пришлось 36% всех проданных устройств. Падение продаж в годовом исчислении составило 2,4%, тогда как продажи смартфонов на базе Android, напротив, выросли на 2,5% и составили 61%.

Трое из ларца, одинаковых с лица

С продажами в 2018-2019 гг. у Apple не заладилось по всему миру. Выпущенные осенью 2018 г. смартфоны iPhone XR, XS и XS Max были очень похожи на iPhone X в плане дизайна, имели незначительные отличия от него в аппаратной части, но стоили слишком дорого в сравнении с большинством более актуальных конкурентов на Android.

Количество реализованных смартфонов оказались настолько ниже прогнозируемого, что Apple была вынуждена сперва сократить объемы их производства, а потом и вовсе засекретить статистику, притом не только от мировой общественности, но и от собственных инвесторов.

В 2019 г. по информации Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Эвана Бласса (Evan Blass) и других осведомленных инсайдеров, Apple тоже не представит ничего нового. Она ограничится улучшением камеры, которая станет тройной (в наследнике iPhone XR – двойной) и, возможно, установкой более производительного процессора). Свой облик смартфонам подарит все тот же iPhone X 2017 г., тогда как другие производители, та же Samsung, не перестает экспериментировать с дизайном и возможностями своих смартфонов. Напомним, что 7 августа 2019 г. она проведет показ нового флагмана Galaxy Note 7 со стилусом S-Pen нового поколения.

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