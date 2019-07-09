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Рассекречены первые отличия новой ОС Huawei от Android

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Первые пользователи обнаружили в мобильной ОС Huawei HongMeng ряд графических и программных отличий от Android. Система показала более стабильную и высокую скорость работы и попутно обзавелась рядом уникальных отличительных черт.

Бета-тестирование HongMeng

Стали известны первые впечатления бета-тестеров от мобильной ОС Huawei HongMeng, опубликованные на портале GizmoChina. Система находится в стадии активного тестирования и может быть выпущена осенью 2019 г. одновременно с флагманскими смартфонами Mate 30 и Mate 30 Pro.

Бета-тестеры указали на главные отличия HongMeng от Google Android, с которой ей предстоит конкурировать. Несмотря на то, что и сама HongMeng, и Android для смартфонов Huawei дополнены графической оболочкой EMUI, нельзя сказать, что системы похожи друг на друга как две капли воды. Вся предоставленная тестерами информация опубликована в текстовой форме и не подкреплена скриншотами.

Визуальные отличия

Первое, что бросилось в глаза тестерам – это обилие новой анимации. Перерисован, в частности, экран загрузки, плюс Huawei отказалась от прежних пиктограмм приложений, использующихся в EMUI 9, в пользу новых, уникальных. Второе отличие HongMeng от Android – это значительно более широкие возможности настройки под каждого пользователя, что позволяет всем, кто взаимодействует с гаджетом, максимально кастомизировать его под себя. Это касается как визуальной составляющей, так списка установленных приложений.

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Скриншоты одной из ранних версий HongMeng

Изменения коснулись также экрана блокировки и домашнего экрана. Теперь они оба могут быть дополнены большим числом виджетов.

Программные отличия

Первые пользователи HongMeng отметили, что система, несмотря на то, что это пока еще бета-версия, работает быстрее и стабильнее в сравнении с финальным билдом Android 9. Аналогичное заявление сделал 8 июля 2019 г. и генеральный директор Huawei Рэн Чжэнфэй (Ren Zhengfei). По его словам, HongMeng работает на 60% быстрее Android.

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Huawei добавит в HongMeng поддержку Android-приложений

Также стало известно о полностью новом режиме напоминаний в настройках и переработанной панели оповещений. В этой панели и попутно на главном экране Huawei разместит строку поиска увеличенных размеров для ускоренного доступа к поисковой системе и сокращения времени на нахождение нужной информации. Отдельным пунктом в списке изменений тестеры внесли фирменный стандартный рингтон – нововведение, малозначимое для пользователей, позволит смартфонам на базе HongMeng выделяться из общей массы гаджетов под управлением iOS и Android.

Недостатки HongMeng

Разработка HongMeng еще далека от завершения, и многие ее функции остаются недоступными даже для тестирования. Кроме того, ряд приложений располагают меньшим количеством возможностей в сравнении с их аналогами под Android.

Касается, это, в частности, фирменного интерфейса камеры. Предложенных возможностей ее настройки в HongMeng заметно меньше, чем в том же Huawei P30 – флагманском Android-смартфоне, вышедшем весной 2019 г.

Перспективы HongMeng

Фирменная ОС Huawei, создаваемая с 2012 г. и также известная как Kirin OS, будет устанавливаться не только на смартфоны и планшеты китайского вендора. По словам главы Huawei, она найдет свое применение в настольных ПК и ноутбуках и заодно в серверах и телекоммуникационном оборудовании.

Не исключено, что HongMeng и вовсе выйдет за пределы экосистемы Huawei – о желании примкнуть к тестированию системы заявили крупные китайские производители смартфонов, в том числе Xiaomi и Oppo. Компании не хотят оказаться под пристальным вниманием президента США Дональда Трампа (Donald Trump), по приказу которого в мае 2019 г. Google отозвала у Huawei лицензию на Android. Данное происшествие и стало причиной наращивания темпов разработки HongMeng.

Вместе с самой HongMeng Huawei может выпустить и новый флагманский процессор Kirin 990 (рабочее название), который заменит собой прошлогодний Kirin 980. Чип станет основой всех топовых смартфонов марки, включая упомянутые Mate 30 и Mate 30 Pro. Напомним, что формально Huawei не имеет права выпускать новые процессоры, так как все они основаны на архитектуре ARM, лицензии на которую Huawei, опять не без влияния Трампа, лишилась в мае 2019 г.



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