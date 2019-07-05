Впервые объявлен срок выхода «убийцы» Android от Huawei. Что о нем известно?

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Антисанкционная ОС Huawei

Компания Huawei готовится выпустить собственную мобильную платформу Hongmeng OS одновременно с новым флагманским смартфоном Mate 30, который станет конкурентом большинства топовых смартфонов 2019 г., в том числе Google Pixel 4. По традиции, Huawei проводит презентации новинок линейки Mate в IV квартале каждого года, и на 5 июля 2019 г. нет предпосылок о переносе премьеры на более поздний или, наоборот, ранний срок.

Работу над Hongmeng OS, стартовавшую в 2012 г., Huawei решила не прекращать, даже несмотря на послабления в американских санкциях, одобренные президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в июне 2019 г. Об этом сообщил известный ресурс Huawei Central, получающий информацию напрямую от своих инсайдеров в Huawei. Напомним, что в мае 2019 г. Google отказалась от партнерства с Huawei и запретила ей устанавливать Android на свои смартфоны. Позже она выдала китайскому вендору временную лицензию на свою ОС, действующую до августа 2019 г.

Почти тот же Android

Huawei прилагает все усилия, чтобы Hongmeng OS (рабочее название, может быть переименована в Kirin OS, Oak или в Ark OS) была максимально похожа на Android. Делает она это для упрощения перехода пользователей на новую операционную систему, и выражено это как минимум в двух факторах.

HongMeng OS - одно из четырех вероятных названий мобильной ОС Huawei

В первую очередь «мимикрия» под Android обозначена в Hongmeng OS полноценной поддержкой приложений, доступных под эту ОС. Другими словами, весь тот софт, что можно найти в магазине Google Play, будет запускаться и работать на гаджетах под управлением Hongmeng OS. Кроме того, у китайской платформы будет собственный магазин ПО.

Оболочка EMUI в HongMeng OS точно такая же, как и на Android-смартфонах Huawei

Второй аспект – это изначальная интеграция EMUI, визуальной оболочки, которой укомплектованы все Android-смартфоны Huawei. Решение позволит большинству пользователей испытать минимум трудностей в освоении новой платформы. В июне 2019 г. в Сеть попали первые скриншоты Kirin OS, подтверждающие наличие прошивки EMUI в ее составе.

Доказательство поддержки Android-приложений в HongMeng OS

Состояние разработки Hongmeng OS на момент публикации материала оставалось неизвестным. К тестированию системы могут быть привлечены сторонние китайские компании, выпускающие смартфоны и планшетные компьютеры – Xiaomi, Oppo, Vivo и другие. Они заинтересованы в потенциальном переходе на нее в случае, если впоследствии гнев Трампа обрушится и на них.

Революционный Mate 30

Премьера HongMeng OS состоится в IV квартале 2019 г. одновременно lc дебютом основных представителей линейки смартфонов Mate 2019 г. – непосредственно Mate 30 и флагманского Mate 30 Pro. Huawei уже тестирует стабильность работы Hongmeng OS на ранних прототипах Mate 30. Также в линейку войдет базовый смартфон Mate 30 Lite, появление которого на свет может состояться до конца лета 2019. Он будет продаваться с предустановленной ОС Android.

Вероятный дизайн флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro

Mate 30 и Mate 30 Pro могут получить не только проприетарную программную платформу, но и современную однокристальную систему Huawei. Компания, несмотря на запрет компании ARM, в июне 2019 г. выпустила процессор Kirin 810 для смартфонов среднего класса и теперь работает над топовым чипом для флагманов. Его название пока не утверждено – он может быть известен как Kirin 985 или Kirin 990. Чип станет прямым потомком прошлогоднего Kirin 980, дебютировавшего осенью 2018 г. в составе смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro, и будет работать на 20% быстрее него.

На 5 июля 2019 г. о линейке Mate 30 известно сравнительно немного. Старший Mate 30 Pro, по данным ресурса TechInDeep, может получить вытянутый дисплей 6,7 дюйма в формате Quad HD+ модуль основной камеры оригинальной круглой формы с квартетом камер внутри. Вероятно, сами камеры без изменений перекочуют в него из флагмана Huawei P30 Pro, представленного весной 2019 г. Также Mate 30 Pro приписывают наличие немаленькой для топового гаджета батареи 4200 мАч, поддерживающей сверхбыструю зарядку мощностью 55 Вт.

Карту памяти Huawei NM Card можно приобрести и в России

Открытым остается и вопрос поддержки смартфонами линейки Mate 30 карт памяти microSD – в мае 2019 г. Huawei лишилась членства в организации SD Association и потеряла возможность установки в свои гаджеты слотов по соответствующие накопители. В качестве альтернативы у нее есть собственный формат карт памяти, NM Card, представленный одновременно со смартфонами Mate 20. Производство накопителей налажено на заводе Toshiba, и продаются они во многих странах мира, включая Россию.