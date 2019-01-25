Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете

Госдума приняла законопроекты, позволяющие Генпрокуратуре блокировать сайты в интернете, наносящие оскорбления власти и распространяющие с общественно-опасные «фейковые» новости. За распространение такой информации вводятся административные наказания вплоть до ареста.

Госдума приняла четыре спорных законопроекта об информации в интернете

Государственная Дума приняла в первом чтении четыре законопроекта, направленные на борьбу с распространением в интернете «фейковых» новостей и оскорблений власти. Документы разработаны сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом вместе с депутатом Дмитрием Вяткиным.

Принятые законопроекты представляют собой поправки в Закон «Об информации, об информационных технологиях и защите информации», в Закон «О СМИ» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Блокировка сайтов с «фейковыми новостями»

Один из принятых законопроектов предоставляет Генпрокуратуре полномочия по внесудебной блокировке сайтов с «недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления тяжелых последствий».

Конфискация предметом распространения «фейковых» новостей

Сейчас Генпрокуратура имеет полномочия по блокировке во внесудебном порядке сайтов с экстремистским содержанием, призывам к участию в несанкционированных акций и содержащих материалы нежелательных в России организаций. Аналогичный запрет - в части распространения «фейковых» новостей - вводится и для СМИ.

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Одновременно в статью 13.15 КоАП - «Злоупотребление свободой массовой информации» - вводится наказание за распространение через СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной информации. Штраф за это для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предмета «административного правонарушения».

Авторы законопроекта указывают, что «недостоверное распространение информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, может иметь широкий спектр последствий, связанный не только с репутационными потерями граждан и организаций, манипулированием общественным мнением и извлечением финансовой выгоды, но и создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу государственной, общественной и экологической безопасности». В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «Еврокомиссия уже разрабатывает общеевропейскую стратегию противодействия онлайн-дезинформации».

Запрет на оскорбление власти в интернете

Другое новое ограничение касается сайтов в интернете с информацией, «выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Генпрокуратура получит полномочия по внесудебной блокировке такого рода сайтов. Как и прочие сайты экстремистской направленности, блокировка такого рода ресурсов должна будет осуществляться «незамедлительно». Лишь после того, как Роскомнадзор выполнит блокировку, ведомство направит соответствующее уведомление владельцу сайта и его хостинг-провайдеру.

Одновременно в статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» вносится наказание за распространение такой информации. За это будет накладываться штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток.

Неточность формулировок

В своих отзывах на законопроекты правовое управление Госдумы указало, что формулировки законопроектов о «явном неуважении к обществу, государству» имеют «неоднозначный, оценочный характер и могут повлечь различное их толкование на практике». Аналогичное замечание относится и к формулировке о «недостоверной общественно значимой информации».

Кроме того, поправки в КоАП в части противодействия «фейковым» новостям предполагают безальтернативное наказание для юридических лиц в виде конфискации предмета административного правонарушения. Однако для иных субъектов правонарушений такого наказания не предусмотрено, что, по мнению юристов Госдумы, требует дополнительного пояснения.

Также предложение о привлечении к административной ответственности за оскорбления власти в интернете требует уточнений срока привлечения к ответственности, так как в силу определенных обстоятельств не всегда представляется возможным выявить факт совершения административного правонарушения в течение общего срока давности.

«Такое может быть в силу особенностей порядка осуществления государственного надзора или контроля в той или иной сфере деятельности, значительного временного разрыва между моментом совершения правонарушения и проявлением его вредных последствий, а также в связи с административным расследованием, экспертизой или иными процессуальными действиями, требующими значительных временных затрат», - предупреждают юристы Госдумы.

Правительство в своих отзывах в целом поддержало указанные законопроекты. В то же время в Белом доме указали, что формулировки в законопроекте об оскорблении власти в интернете требуют уточнения в части определения объектов, в отношении которых распространяется информация, выражающая неуважение. Необходимо уточнить объекты, в отношении которых распространяется данная информация, поскольку она может привести к неоднозначному толкованию и, соответственно, повлечь проблемы в правоприменительной практике.

Кроме того, предлагаемый запрет на распространение в СМИ недостоверной общественно значимой информации требует уточнения формулировки. Как опасаются в Белом доме, в нынешнем виде он может толковаться как разрешающий в случаях, если данная информация не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не приводит к массовым нарушениям общественного порядка и т.л. Со своей стороны, Генпрокуратура поддержала законопроект о расширении своих полномочий.

Минкомсвязи было против предложенных законопроектов

Принятые в первом чтении законопроекты подвергались широкой общественной критике. На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященному указанному документу, представители Минкомсвязи и Генпрокуратуры высказывались против предлагаемых норм.

Законопроекты содержат нечеткие нормы, и для принятия решений по ним потребуются проведение лингвистических экспертиз. Кроме того, непонятно, как определить, что информация была заведомо недостоверной, говорили чиновники на заседании комитета.

Председатель комитета Леонид Левин также указывал на содержание в законопроекте широких формулировок. Судьба документа, как говорил Левин, будет зависеть от позиции правительства, которое в итоге поддержало предложенные законопроекты.