В России готово к производству устройство для общения силой мысли

Прибор «Нейрочат» вернет возможность общения тем, кто утратил ее в силу обстоятельств или не имел ее от природы. Серийное производство устройства начнется во II квартале 2019 г.

Мысль как инструмент общения

Стали известны приблизительные сроки начала производства устройства «Нейрочат», позволяющего общаться буквально силой мысли. Исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) «НейроНет» Александр Семенов в интервью «РИА Новости» сообщил, что сборка готовых к массовой эксплуатации экземпляров «Нейрочата» назначена на II квартал 2019 г.

«Нейрочат» разработан российскими учеными из компании «Нейротренд» .Это медицинский прибор, созданный, чтобы дать возможность общения тем, кто в силу тех или иных причин не может говорить.

Целевая аудитория, производство и стоимость

«Нейрочат» поможет людям, пережившим инсульт и утратившим возможность говорить и двигаться, набирать текст на компьютере для общения буквально силой мысли. Также устройство будет востребовано людьми с ДЦП, БАС, рассеянным склерозом, и различными нейротравмами, включая черепно-мозговые и спинальные травмы.

По словам Семенова, производство может начаться в конце весны или в начале лета, но пока это лишь прогноз – точные даты и розничную стоимость прибора никто не называет.

Концепция «Нейрочата»

«Нейрочат» представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий специальную нейрогарнитуру «ГарАнт-ЭЭГ» с электродами, которая закрепляется на голове пользователя, и программное обеспечение «Эргостим» для компьютера, планшета или ноутбука. Гарнитура, что важно, снабжена беспроводным интерфейсом, что исключает потенциальные неудобства от использования проводов. Она регистрирует нейрофизиологические показатели пользователя и трансформирует их в компьютерные команды.

На экран ПК выводится поле с алфавитом. Чтобы набирать текст, пользователь должен концентрироваться на нужной ему букве из предложенных, и она будет выбрана, после чего можно будет приступать к следующей букве или знаку препинания.

«Нейрочат» позволит составлять из букв слова, из слов – словосочетания и предложения и тем самым позволит пользователю общаться с окружающими его в данный момент людьми или в интернете в любом сервисе для общения, в том числе и в социальных сетях.

В планы разработчиков входит интеграция в «Нейрочат» функций управления «умным домом» и другими внешними устройствами. Терминал «Нейрочата» можно закреплять на кровати или на инвалидном кресле пациента.

Тестирование «Нейрочата»

Александр Семенов отметил, что в настоящее время существует лишь несколько сотен образов «Нейрочата» (точное количество не сообщается), и все они – опытные. Другими словами, серийное производство еще не стартовало – прежде нужно всесторонне исследовать устройство.

Этим займутся специалисты нескольких реабилитационных центров, расположенных в России. Устройства из первой опытной партии уже разосланы специалистам, и на основании их отзывов будет принято решение о доработке прибора и отправке его на конвейер.

Скрытые возможности

«Нейрочат», позиционируемый в первую очередь как медицинский прибор, обладает очень широким потенциалом и может использоваться в различных областях. Сам Александр Семенов заверил, что применяемые в приборе технологии откроют ему доступ в индустрию развлечений. Помимо этого, «Нейрочат» в его текущем виде или его будущие усовершенствованные версии может пригодиться в промышленности и на производстве.

Мировое признание

Разработанный в России, прибор «Нейрочат» уже получил премию CES Asia в качестве одного из самых перспективных продуктов на мировом рынке. В декабре 2018 г. возможности устройства высоко оценили на Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», где «Нейрочат» победил в одноименном соревновании. В октябре 2018 г. «Нейрочат» взял первое место в конкурсе высокотехнологичных стартапов East Bound, прошедшем в Москве в рамках форума «Открытые инновации».

В марте 2019 г. ознакомиться с возможностями «Нейрочата» смогут участники конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention, которая пройдет в Великобритании.

Конкурирующие отечественные разработки

«Нейротренд» - не единственная в России компания, работающая над созданием высокотехнологичных устройств для людей с ограниченными возможностями. В этом же направлении движется Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука. Специалистами учреждения создан, в частности, неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер», используемый для реабилитации людей с ограниченными возможностями с моторными нарушениями, протезирования верхних и нижних конечностей и управления экзоскелетными решениями.

Еще одна разработка ИНЭУМ им. И.С. Брука – это «Нейромышечный интерфейс» – технология, базирующаяся на регистрации изменений сигналов нейромышечной активности сохранившихся мышечных волокон. Для работы интерфейса используются поверхностно-закрепляемые датчики.

Но основной конкурент «Нейрочата» от ИНЭУМ им. И.С. Брука – это «Окулографический интерфейс». Он представляет собой программно-аппаратный комплекс средств, отслеживающий движения глаз бесконтактным способом. Система определяет, на каких объектах сфокусировано внимание пользователя, и прогнозирует намерения пользователя по выполнению действия с этими объектами.

«Окулографический интерфейс» может использоваться, в том числе, для реабилитации инвалидов с моторными и когнитивными нарушениями, управления экзоскелетными решениями и обеспечения взаимодействия пользователей с современными устройствами и гаджетами.