Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос

Корпорация Microsoft предложит частным пользователям единый пакет программного обеспечения и сервисов, ранее доступный только организациям. Предложение будет доступно по подписке.

Microsoft 365 сделают доступным простым пользователям

Пакет Microsoft 365 вскоре может стать доступным и для обычных пользователей. На это намекнул генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в беседе с журналистами американского телеканала CNBC.

Несмотря на то, что первоначально данное предложение было ориентировано лишь на корпоративных клиентов, Microsoft рассматривает возможность предоставления аналогичного пакета и рядовым пользователям.

Наделла отказался от комментариев относительно состава пакета Microsoft 365 для потребительского сегмента. Он также не озвучил сроки появления предложения на рынке или его стоимости.

Журналисты предполагают, что в потребительский комплект могут войти Windows 10, Office 365, Skype, Cortana, Outlook Mobile, а также игровые сервисы, о которых CEO Microsoft упомянул в разговоре отдельно.

Глава Microsoft, Сатья Наделла, пообещал выпустить Microsoft 365 для рядовых пользователей

Microsoft 365 – единое решение для бизнеса и образовательных учреждений, которое корпорация предлагает с конца 2017 г. по подписке. В его состав входят офисный пакет Office 365 и операционная система Windows 10, а также функции управления устройствами и обеспечения безопасности для защиты корпоративных данных. По данным официального сайта компании, ежемесячный платеж в рамках тарифа «Microsoft 365 бизнес» для российских клиентов составляет 1,25 тыс. руб. на пользователя.

О Project xCloud

Напомним, что Microsoft владеет Xbox Game Pass – сервисом, который за сравнительно небольшую ежемесячную плату обеспечивает обладателям игровой приставки Xbox One доступ к каталогу игр ряда издателей. В настоящее время корпорация работает над облачной платформой для стриминга под названием Project xCloud, которая позволит предложить игровые сервисы на базе Game Pass не только владельцам консолей Microsoft последнего поколения, но и любителям поиграть на ПК, а также на мобильных устройствах.

Задача трансляции игрового видеоряда на маломощные пользовательские устройства с минимальной задержкой возложена на собственные распределенные дата-центры компании на базе облачной платформы Azure. Платформа Azure располагает 54 дата-центрами («регионами») по всему миру, и компания постоянно ищет новые возможности для наращивания их числа. Так, в июне 2018 г. рамках проекта Natik группа исследователей из Microsoft успешно запустила экспериментальный подводный дата-центр у берегов Шотландии.

В октябре 2018 г. в своем официальном блоге компания сообщала о тестировании Project xCloud. На тот момент для функционирования сервиса требовалось подключение к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/сек. Microsoft также упоминала о планах добиться качественной работы сервиса в сетях 4G и 5G.

Фокус на облачном бизнесе

Облачные сервисы играют все более значительную роль в структуре доходов Microsoft. В 2015 г. Наделла спрогнозировал, что облачный бизнес корпорации достигнет $20 млрд годовой выручки и сможет составить достойную конкуренцию Amazon Web Services (AWS) к концу 2018 г. Он оказался прав – уже по итогам I квартала 2018 финансового года выручка в данном сегменте составила $24,5 млрд.

На конец IV квартала 2018 г. корпоративный сегмент Office и облачных сервисов вырос на 10%, в частности Office 365 показал рост в размере 38%. Частные пользователи также не подвели компанию: количество подписчиков Office 365 среди физических лиц возросло до 31,4 млн человек, что помогло Microsoft увеличить доходы на 8% в данном сегменте.

Доход подразделения Intelligent Cloud («умное облако»), которое включает облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в отчетном периоде показал рост на 23% до $9,6 млрд.

Игровое подразделение Microsoft также продемонстрировало уверенный рост: его выручка выросла на 39%, из которых 36% пришлось на сервисы и игры для игровой приставки Xbox.