«Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку

Роскомнадзору удалось добиться заключения компромисса между правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями. «Яндекс», «Рамблер» Mail.ru Group обязались удалять из поисковой выдачи ссылки на ресурсы, незаконно распространяющие аудио-визуальные произведения.

В России подписан «Антипиратский Меморандум»

Правообладатели и крупнейшие интернет-компании Рунета подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий («Антипиратский меморандум»). Подписание состоялось на площадке Роскомнадзора.

Со стороны правообладателей подписи поставили Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет «Интернет-видео», Ассоциация продюссеров кино и телевидения, холдинг «Газпром-Медиа», «Национальная медиагруппа» (НМГ), «Первый канал», «Всероссийская государственная телерадиокомпания» (ВГТРК), «СТС Медиа» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»).

Со стороны интернет-компаний свои подписи поставили «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с принадлежащими компании социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте»), «Рамблер Интернет Холдинг» и «Руформ» (принадлежит «Газпром-Медиа», владеет видеохостингом Rutube).

Правообладатели создадут Реестр пиратских сайтов

Меморандум (текст его имеется в распоряжении CNews) предполагает создание правообладателями реестра сайтов, на которых незаконно размещаются аудио-визуальные произведения, права на которые принадлежат соответствующим правообладателям, и информация, необходимая для их получения.

«Яндекс», «Рамблер» Mail.ru Group подписали «Антипиратский меморандум»,

обязывающий их удалять из поисковой выдачи ссылки на «пиратские» ресурсы

Данный Реестр должен быть создан в течении трех недель с момента подписания меморандума. Реестр будет фиксировать нарушения прав как непосредственно на аудиовизуальные произведения, так и на транслируемые в прямом эфире аудиовизуальные материалы.

Также правообладатели должны будут выбрать Администратора Реестра. В дальнейшем к меморандуму смогут присоединиться иные ассоциации и союзы правообладателей. При этом союзы и ассоциации должны сообщить администраторам интернет-сервисов списки правообладателей, которые входят в их состав.

Правообладатели, подписавшие Меморандум либо входящие в ассоциации, подписавшие данный документ, направляют Администратору Реестра информацию о нарушении прав на принадлежащие им аудио-визуальные произведения. Стороны признали, что на нынешний момент лицами, владеющими неисключительными правами на аудиовизуальные произведения, затруднено получение доверенностей от обладателей исключительных прав.

В связи с этим в течении шести месяцев с момента подписания меморандума владельцы неисключительных прав на аудиовизуальные произведения будут защищать свои права с участием Роскомнадзора. Затем для подобного рода ситуаций должен быть выработан отдельный порядок.

Держатель Реестра будет проверять достоверность сведений, указанных правообладателями и объединяющими их ассоциациями в заявлениях о нарушениях прав на принадлежащие им аудио-визуальные произведения. Если нарушения по соответствующим ссылкам не будут зафиксированы, Держатель Реестра должен будет игнорировать соответствующие заявления.

Реестр в виде XML-файла

Споры между правообладателями и Держателем Реестра будут решаться в суде. Первое время реестр будет фигурировать в виде онлайн-таблицы, доступ к которой получат подписавшие меморандум правообладатели. Подача заявлений будет осуществляться путем самостоятельного заполенния правообладателями полей в таблице. Ежечасно таблица будет преобразоваться в XML-файл, размещенный в интернете.

Администраторы интернет-сервисов, подписавших меморандум, в течение первых шести месяцев должны будут ежедневно обращаться обращаться к данной таблицей за получением ссылок на пиратские сайты. Затем частота обращений увеличится - загрузка должна будет происходить раз в пять минут.

После получения даных из реестра в течение шести часов ссылки на такого рода сайты должны быть удалены из поисковой выдачи. Кроме того, администраторы интернет-сервисов должны будут следить за тем, чтобы ссылки на соответствующие сайты не появлялись в будущем в поисковой выдаче. Также администраторы интернет-сервисов должны будут удалять с принадлежащих им видеохостингов аудиовизуальные произведения, ссылки на которые размещены в реестре.

Условия выхода интернет-компаний из Меморандума

Споры между правообладателями и интернет-компаниями будет решать Роскомнадзор. Если в течение 30 дней спор не удастся разрешить, стороны смогу обращаться в суд. В то же время если правообладатель, подписавший меморандум, в рамках «антипиратского» закона обратится с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер в отношении интернет-компании, также подписавшей меморандум, то у такой интернет-компании будет право прекратить исполнение возложенных на нее меморандумом обязанностей.

Напомним, что действующий «антипиратский закон» позволяет правообладателям через Мосгорсуд добиваться блокировки доступа к сайтам, нарушающим их права. Если Мосгорсуд выносит по жалобе правообладателя определение о предварительных обеспечительных мерах в отношении сайта, нарушающего его права, Роскомнадзор предоставляет данному сайту три дня на удаление искомых информации.

В противном случае доступ к сайту блокируется с территории России. В августе 2018 г. под угрозой блокировки оказался сервис «Яндекс.Видео», принадлежащий «Яндексу». Мосгорсуд удовлетворил заявления телеканалов, входящих в холдинг «Га-пром-Медиа», о прекарщении нарушений данынм сервисом прав на ряд принадлежащих им сериалов.

«Яндекс» возражал, что он не размещает на своих серверах искомых материалов. Но правообладатели указывали, что сервис «Яндекс.»Видео» обеспечивает их просмотр прямо из поисковой выдачи. Чтобы избежать блокировки, «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на соответствующие сериалы, включая их легальные копии. После этого Роскомнадзор и инициировал дискуссии о подписании «Антипиратского меморандума».

Правообладель будет обязан компенсировать интернет-компании убытки, причиненные третьим лицам

Меморандум также говорит о том, что правообладатель несет полную ответственность за достоверность сведений, указываемых им в заявлениях на включение в Реестр, и действовать добросовестно. В случае, если администратор интернет-сервиса удалит из поисковой выдачи ссылки, размещенные в реестре, а затем получит из-за этого претензии от третьих лиц, соответствующий правообладатель должен будет принять участие в будущем судебном разбирательстве между интернет-компанией и данным третьим лицом и компенсировать интернет-компании возможные убытки.

Со своей стороны, администраторы интернет-сервисов должны будут разместить в интернете онлайн-формы для получения от иных правообладателей, не являющихся участниками меморандума, ссылок на ресурсы, незаконно размещающие права на принадлежащие им аудиовизуальыне произведения. Администратор интернет-сервиса, при отсутствии сомнений, в течении 24 часов должен будет удалить ссылки на данные ресурсы из поисковой выдачи и сами произведения с принадлежащих ему видеохостингов.

Кроме того, администраторы интернет-сервисов на своих главных страницах должны будут разместить «информацию, пропагандирующую уважение интеллектуальных прав и призывающую пользователей к отказу от незаконного использования объектов интеллектуальных прав». А в правилах пользования соответствующими интернет-сервисами должен быть прописан прямой запрет на незаконное использование объектов интеллектуальных прав и предупреждение о возможности прекращения доступа пользователей, нарушающих данный запрет, к сервисам.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 г. с возможностью продления. Но стороны обязались добиться принятия закона, закрепляющего положения меморандумм. В противном случае документ перестанет действовать в полном объеме.

Мнения интернет-компаний и экспертов

Операционный директор «Яндекса» Грег Абовский напомним, что компания последовательно выступала против пиратства. «Закрепленное в Меморандуме решение отвечает принципам прозрачности и равноприменимости, который отстаивал «Яндекс» и которые нашли поддержку у правообладателей и ключевых российских интернет-компаний, - говорит Абовский. - Меморандум учитывает интересы не только его подписантов, но и всей отрасли».

Операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев напомнил, что «Рамблер» не является оператором поисковой системы и использует поисковые технологии «Яндекса». «В то же время, как крупный дистрибутор контента в онлайне и в офлайне, мы несем потери от пиратской деятельности, и готовы участвоватьв разработке и мплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством», - добавил Сергеев.

«Mail.Ru Group уже давно сотрудничает с правообладателями и создателями контента, еще в 2014 г. мы подписали меморандум с правообладателями и эффективно боремся с нелицензионным контентом, - добавили в пресс-службе интернет-компании. - Для нас подписания еще одного - шаг на встречу другим участникам рынка, к которым предъявлялись претензии. Мы надеемся, что данный меморандум станет цивилизованным и современным способом решения проблемы пиратства».

Руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк считает важным появление в Меморандуме пункта о необходимости правообладателями компенсировать интернет-компаниям убытки, принесенные третьим лицам вследствие неправомерно поданных заявлений об исключении ссылок из поисковой выдачи. «Очевидно, что этот пункт пролоббировали интернет-компании, чтобы правообладатели не бомбардировали их запросами на удаление ссылок и вдумчиво подходили к подобного рода запросам», - говорит Козлюк.

В то же время Артем Козлюк не верит, что Антипиратский Меморандум радикально поможет в борьбе с пиратством. «Возможно, произойдет перераспределение пользователей и их уход от онлайн-сервисов и разного рода «стримов» к торрент-трекерам, внутри которых они будут искать нужные им фильмы», - считает эксперт.