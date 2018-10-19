Компьютеры Samsung обогнали Apple по надежности. Опрос

Популярный в США сервис ремонта и техподдержки ПК в очередном обзоре наиболее надежных систем предпраздничного сезона 2018 года поставил бренд Samsung на первое место. По мнению компании, техника именно этой компании сегодня обеспечивает максимум технологий за меньшие деньги.

Samsung и Apple в лидерах рейтинга надежности

Компания Rescuecom, предоставляющая популярный в США локальный сервис по ремонту ПК и оказанию оперативной техподдержки, в преддверии сезона предпраздничных распродаж представила свой ежегодный рейтинг надежности вычислительной техники от различных брендов – Computer Reliability Report 2018, который в этом году возглавила компания Samsung.

Отчеты Rescuecom прошлых лет регулярно демонстрировали отставание Samsung от многолетнего лидера, компании Apple, однако в этом году звание поставщика наиболее надежных перешло к Samsung.

«Samsung продолжает впечатлять, значительно инвестируя в улучшение качества. Apple, триллионный технологический гигант, продолжает оставаться лидером по качеству и инновациям. Все остальным придется побороться, чтобы остаться актуальными», - отметил в отчете Дэвид Милман (David A. Milman) основатель и бессменный CEO компании Rescuecom.

Кто еще помимо Samsung и Apple поставляет надежные системы?

Ежегодно в отчете Computer Reliability Report компании Rescuecom публикуется рейтинг надежности, где бренды ранжируются по трем основным факторам.

Рейтинг Rescuecom Computer Reliability Report 2018 возглавила Samsung

Фактор первый (третий столбец в таблице) отображает процент звонков по проблемам техники выбранного бренда, поступивших на номер горячей линии колл-центра компании 1-800-RESCUE-PC, к общему числу звонков.

Второй фактор отображает процентное соотношение числа компьютеров бренда, проданных на рынке, к числу заявок на ремонт этого бренда.

Третий фактор, назначаемый в Rescuecom, является упрощенным рейтингом надежности (А+ – максимальный уровень).

Рейтинговая таблица Rescuecom Computer Reliability Report 2018

Согласно рекомендациям рейтинга, следующие по надежности системы после Samsung и Apple предлагает компания Lenovo, которая «постоянно входит в тройку наиболее надежных брендов и поддерживает традицию выпуском новых устройств, таких как тонкий производительный ThinkPad X1 Carbon и другие новинки в популярной и надежной линейке Thinkpad».

Следующим в рейтинге отмечена компания Dell и ее системы Inspiron и XPS на самых новх процессорах Intel Core. С выпуском новинок в этом году «компания продемонстрировали приверженность приоритету производительности и дизайна, а также повышению общей надежности систем».

Кто предлагает меньшее качество, но заслуживает внимания?

В рейтинге Rescuecom отмечены представленные в начале октября новые системы Microsoft Surface Pro 6, Surface Laptop 2 и Surface Studio 2.

Surface Studio 2 объявлена самой мощной из всех Surface

Из этого списка настольные моноблоки Surface Book 2 названы одним из лучших решений на рынке в этой нише, а также одной из причин, по которой «Microsoft, несмотря на проблемы с Windows, в целом остается поставщиком надежных решений».



Каких брендов стоит избегать?

В 2018 году специалисты Rescuecom были очень часто задействованы на оказании ремонтных услуг и техподдержки системам брендов HP, Acer и Asus, сообщается в отчете. Эти бренды «производят наиболее дешевые компьютеры с наиболее недорогими запчастями, однако эти дешевые в производстве компоненты значительно чаще выходят из строя».

О компании Rescuecom

Компания Rescuecom, созданная Дэвидом Милманом в 1985 г., специализируется на оказании локальных сервисных услуг по ремонту компьютерной техники. Со временем компания выросла из небольшого офиса при колледже в Сиракузах, штат Нью-Йорк, до крупного бизнеса по ремонту ПК и оказанию техподдержки в глобальном масштабе.

В 1989 году, когда выручка Rescuecom достигла $1 млн, компания разработала свой первый стандарт полной автоматизации предоставления компьютерных услуг.

«Заказывайте ремонт или техподдержку компьютеров так же легко и быстро, как заказываете большую порцию картошки-фри», - так описал свою стратегию Дэвид Милман.

В 2005 году компания запатентовала платформу System One (патент США №6898435) для мгновенного соединения сотрудников компании посредством карманного беспроводного устройства с клиентами в любой точке земного шара. Специальная версия платформы System One в виде программного обеспечения iProtector (патент США №8832424, 2014 год), обеспечивает круглосуточный доступ пользователей к онлайн-сервису Rescuecom в дополнение к защите пользовательских ПК от интернет-атак.

В настоящее время Rescuecom предлагает на своем сайте подключиться к System One для решения любой компьютерной проблемы, и получить помощь «на месте менее чем за 1 час или онлайн с подключением к ПК в течение 15 минут».