Microsoft выпустила новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео

Microsoft представила моноблок Surface Studio 2, ноутбук Surface Laptop 2, планшет Surface Pro 6 и беспроводные наушники Surface Headphones. В цветовую палитру был добавлен матовый черный цвет, который увеличивает стоимость устройств. Беспроводные накладные наушники имеют улучшенное шумоподавление.

Обновление линейки Surface

Microsoft представила несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные видеоролики были выложены в блоге компании. В число новинок вошли моноблок Surface Studio 2, ноутбук Surface Laptop 2, планшет Surface Pro 6 и беспроводные наушники Surface Headphones.

Surface Studio 2

Моноблок Surface Studio 2 получил экран с диагональю 28 дюймов, как и у предыдущей модели, выпущенной два года назад. Как утверждает производитель, яркость изображения была повышена на 38%, а контрастность — на 22% по сравнению с предшественником. За графику отвечают новые чипы Nvidia архитектуры Pascal, что, по утверждению Microsoft, дает новинке на 50% больше мощности в обработке графики, чем у предшествующей модели.

Дисплей поддерживает стилус Surface Pen — он распознает 4096 степеней силы нажатия. Также предусмотрена возможность рисовать под наклоном в том случае, если пользователь захочет опустить подставку и использовать дисплей как большой планшет. Предусмотрена встроенная технология Xbox Wireless для подключения контроллеров Xbox One.

Аппаратной основой для Surface Studio 2 послужил четырехъядерный процессор Intel Core i7 седьмого поколения. Постоянная память обеспечена SSD объемом до 2 ТБ. Microsoft позиционирует моноблок как «самый мощный из всех когда-либо существовавших Surface».

Microsoft представила моноблок, ноутбук, планшет и наушники линейки Surface

Цена устройства составляет $3499 за базовую комплектацию с процессором Core i7, оперативной памятью 16 ГБ и постоянной памятью 1 ТБ. Если пользователь желает увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ, устройство обойдется ему в $4200, а если он приобретает конфигурацию с постоянной памятью 2 ТБ, цена возрастет до $4800. Отгрузка новинки начнется 15 ноября 2018 г.

Surface Laptop 2

Ноутбук Surface Laptop 2 получил дисплей с диагональю 13,5 дюйма и разрешением 2256×1504 пикселей. В качестве аппаратной основы были использованы четырехъядерные процессоры Intel восьмого поколения. Microsoft обещает, что новинка работает на 85% быстрее предыдущей модели. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, постоянная память представлена SSD-накопителем емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Производитель утверждает, что аккумулятор позволяет устройству работать до 14,5 часов без подзарядки.

Surface Studio 2 объявлена самой мощной из когда-либо существовавших Surface

У ноутбука нет порта USB-C, что профильные СМИ расценивают как недальновидное решение. Присутствуют разъемы USB-A, Mini Display, фирменный Surface Connector для подзарядки и стандартный 3,5-миллиметровый аудиопорт.

Цена базовой комплектации составляет $999 за устройство платинового цвета с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти 128 ГБ постоянной. Новое матовое черное цветовое решение подразумевает наличие не менее чем 256 ГБ памяти в конфигурации за $1299. Продажа устройства стартует 16 октября 2018 г.

Surface Pro 6

Планшет Surface Pro 6, трансформируемый с помощью съемной клавиатуры в ноутбук, получил сенсорный экран с диагональю 12,3 дюйма. Устройство выполнено на базе восьмого поколения процессоров Intel.

Surface Laptop 2 теперь доступен в матовом черном цвете

Microsoft утверждает, что новинка работает на 67% быстрее предшествующей модели. Объем оперативной памяти составляет до 16 ГБ. Производитель обещает до 13,5 часов работы устройства без подзарядки.

Новый планшет Surface Pro 6

Продажи Surface Pro 6 стартуют 16 октября 2018 г., предзаказ можно оформить уже сейчас. Базовая комплектация с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной в платиновом цветовом решении будет стоить $899. Матовый черный Surface Pro 6 доступен только с объемом памяти начиная от 256 Гб за $1199.

Surface Headphones

Surface Headphones представляют собой накладные наушники, которые можно подключать к устройству как с помощью провода, так и по Bluetooth. Microsoft обещает 13 уровней шумоподавления, до 15 часов автономный работы при беспроводном подключении и до 50 часов — при проводном, но с включенной функцией подавления шума. Заряжаются наушники через кабель USB Type C, подключаются к устройству через стандартный 3,5-миллиметровый разъем, поддерживают общение с голосовым помощником Cortana.

Surface Pro 6 трансформируется в ноутбук с помощью съемной клавиатуры

В общей сложности Surface Headphones оборудованы восемью микрофонами, по два лучеобразующих микрофона расположено непосредственно на каждом наушнике.

Примечательной особенностью Surface Headphones являются регуляторы громкости и шумоподавления — для изменения этих параметров нужно вращать правый и левый наушник соответственно. Если пользователь снимает наушники с головы, проигрываемые музыка автоматически ставится на паузу. Цена Surface Headphones составляет $349. Компания пока не сообщает, когда они поступит в продажу, но обещает, что это случится до новогодних праздников.