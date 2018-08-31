Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone

Apple назвала дату официального анонса новых смартфонов iPhone, и одновременно в Сети появились первые фото новых смартфонов. Источники утечки настаивают на достоверности названий iPhone XS и iPhone XS Plus для новых OLED-моделей и эксклюзивных корпусах новинок золотого цвета.

Новые названия и золотое оформление дизайна

Новые флагманские смартфоны iPhone с экранами OLED получат название iPhone XS, а также будут представлены в совершенно новом золотом оформлении корпуса, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные анонимные источники.

В дополнение к информации о дизайне и маркировке новых смартфонов Apple, также предоставлено первое эксклюзивное фото новых смартфонов. Источники 9to5Mac утверждают, что на фотографии впервые запечатлены реальные флагманские смартфоны Apple 2018 г., а не их механические макеты, появлявшиеся в Сети на более ранних снимках.

Фото и информация о новых iPhone 2018 г. появилась почти одновременно с официальным анонсом Apple, которая назначила традиционную осеннюю презентацию своих новых смартфонов. В этот раз мероприятие состоится 12 сентября в здании театра Стива Джобса (Steve Jobs Theater) – там же, где в прошлом году также 12 сентября прошла презентация смартфонов iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, а также умных часов Apple Watch Series 3.

Приключения с неймингом

Оба новых флагманских смартфона Apple c 5,8-дюймовыми и 6,5-дюймовыми на матрицах OLED будут называться iPhone XS, при этом самая крупная и дорогая версия с большой вероятностью получит добавку «Plus», утверждают источники 9to5Mac.

Фото 5,8" и 6,5" iPhone XS на матрицах OLED (не макеты)

Информация о том, что новые смартфоны iPhone XS впервые дебютируют в корпусах золотого цвета (именно золотого, а не розово-золотистого или нежно-золотого как раньше) пока что подтверждается только единственной фотографией новых телефонов. Кроме того, обозреватели 9to5Mac уточняют, что ранее на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) уже был представлен Apple iPhone X в золотом корпусе, который так и не пошел в серию. Тем не менее, анонс обоих моделей iPhone XS в золотом корпусе не вызывает у них сомнений.

Приглашение Apple на мероприятие 12 сентября

По данным источников издания, 5,8-дюймовая версия iPhone с дисплеем OLED, которую все чаще называют «обновлением» iPhone X, ожидается с ценником порядка $899, что на $100 дешевле прошлогоднего флагмана.

Ожидаемые характеристики новых iPhone 2018 года

Старшая 6,5-дюймовая «Plus-версия» с экраном OLED ожидается по цене порядка $999. Самый бюджетный iPhone 2018 года с 6,1-дюймовым ЖК-экраном может быть оценена в $699.



Что еще ожидается на мероприятии Apple 12 сентября

В этом году в рамках сентябрьской конференции Apple помимо запуска трех новых смартфонов с большой долей вероятности состоится анонс новых умных часов Watch Series 4.

Помимо этого, также ожидается запуск двух новых обновленных планшетов iPad Pro, которые, в частности, с большой долей вероятности получат технологию разблокировки по лицу Face ID и окончательно лишатся кнопки Home. Новые iPad Pro, скорее всего, будут представлены в версиях с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экранами.

В линейке Mac ожидается анонс нового MacBook Air с дисплеем Retina, нового Mac mini с улучшенными характеристиками, а также обновленные iMac с большой вероятностью появления поддержки True Tone или другой подобной технологии улучшения характеристик дисплея.

Также есть вероятность, что 12 сентября Apple представит обновленную версию 12-дюймового MacBook. Наименее вероятен, но все же возможен анонс нового модульного Mac Pro на замену модели 2013 года, хотя ранее в Apple заявляли о планах такого релиза в 2019 г.

Наконец, в рамках сентябрьского мероприятия вполне реально появление новых подробностей о беспроводной зарядке Apple AirPower, впервые показанной год назад, а также о зарядных чехлах AirPod, в том числе, со встроенным голосовым управлением Siri.

Список ожидаемых программных анонсов Apple включает выпуск iOS 12, watchOS 5 и tvOS 12. Для macOS Mojave, которая все еще находится в состоянии беты, источники прогнозируют более поздний релиз.