У известного китайского производителя смартфонов на подходе оригинальный «убийца» Android

Китайская Smartisan планирует в ближайшие полгода выпустить универсальную операционную систему для ПК и смартфонов. По предварительным данным, новая программная платформа никак не связана с нынешней Android-платформой Smartisan OS.

Своим собственным путем

CEO китайской компании Smartisan Лао Луо (Lao Luo) выступил с неожиданным заявлением о разработке нового поколения универсальной мультиплатформенной операционной системы. По словам главы Smartisan, новая ОС компании не связана с нынешней платформой Smartisan OS на базе Android. Более того, новая ОС принципиально не будет базироваться на Android.

Ключевой особенностью новой ОС, по данным китайского портала Mydrivers, станет совместимость как с мобильными устройствами, так и с настольными системами, выпуском которых также занимается Smartisan. По словам Лао Луо, новая, пока что безымянная операционная система будет показана в ближайшие полгода.

Анонс планов по выпуску был озвучен в рамках пресс-конференции компании, посвященной запуску нового флагманского смартфона Smartisan Nut Pro 2S, а также рабочих станций Smartisan TNT Workstation. Представители компании в процессе презентации смогли показать бесшовное мультиплатформенное взаимодействие новых смартфонов и настольных систем Smartisan, работающих на новой безымянной ОС компании.

Чем интересна новая «бесшовная» ОС Smartisan

Особенностью новых настольных систем Smartisan TNT Workstation, внешне напоминающих решения Microsoft Surface Studio (но не под MS Windows), является наличие большого 27-дюймового экрана и возможность прямого взаимодействия со смартфонами семейств Smartisan R1 и Nut Pro 2.

Настольная Smartisan TNT Workstation с подключением к смартфону

Система TNT полностью лишена собственного хранилища или оперативной памяти, поэтому может функционировать только при подключении к флагманскому смартфону Smartisan (или к другому ПК) посредством специальной док-станции с портом HDMI и другими периферийными портами.

«Бесшовная» ОС Smartisan

TNT выступает в качестве большого внешнего экрана гаджета с беспроводным соединением, при этом после подключения к смартфону ОС автоматически переводит систему в «настольный режим».

Новая ОС Smartisan в работе

Первые скриншоты новой ОС Smartisan демонстрируют фактически проецирование множества копий вертикальных «мобильных» экранов на большой экран десктопного устройства, без какого-либо масштабирования по аналогии с Windows Mobile.

Помимо новой безымянной операционной системы Smartisan, на настольные системы Workstation TNT предустановлен ряд офисных программ – таких как TNT Word, TNT PPT и TNT Excel, поддерживающих анимированный предварительный просмотр документов, голосовой ввод, управление, а также классические операции по копированию, переносу и редактированию текста.

Смартфоны Nut Pro 2S

Смартфоны Nut Pro 2S, представленные вместе с новой безымянной ОС компании, оснащены 6,01-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 710, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Особенностью смартфонов, помимо нового «безграничного экрана», также стал анонс новой версии программной оболочки Smartisan OS 6.6.5, которая, среди прочих нововведений, интересна поддержкой оригинального управления смартфоном с помощью жестов.

Прецеденты были. И будут еще

В настоящее время планы Smartisan по выпуску мультиплатформенной операционной системы напоминают разработки Microsoft на финальном этапе развития платформы Windows Mobile. Так, в феврале 2016 г. HP представила последний в своем роде флагманский смартфон Elite x3 под управлением Windows 10 Mobile, который поддерживал беспроводное подключение к настольной приставке-экрану, превращая таким образом смартфон в аналог ноутбука.

Windows-смартфон HP Elite x3 как настольный ПК

На фоне усилий Microsoft и HP, ориентировавших свои дорогие элитные разработки под Windows Mobile на крупный бизнес, планы Smartisan смотрятся более оптимистично, поскольку все это выглядит даже не конкуренцией с платформой Android, а, скорее, как продвижение единой офисной среды для компьютеров и смартфонов.

Рабочее место Smartisan TNT

Впрочем, сейчас платформу Smartisan TNT вряд ли можно назвать доступной. По предварительным данным, настольное решение Smartisan TNT Workstation с 27-дюймовым экраном, клавиатурой, мышью, док-станцией под смартфон Smartisan R1, кабелем USB-C - USB-C и блоком питания, которое поступит в продажу в Китае после 30 августа 2018 г., обойдется примерно в 9999 юаней (порядка $1570).

Экосистема настольных и мобильных систем Apple

Ранее CNews сообщил о планах Apple по разработке единой программной платформы для всех своих мобильных и настольных устройств семейств iPhone, iPad и Mac. Разрабатываемый компанией секретный проект «Марципан» (Marzipan) в случае его коммерческой реализации предоставит пользователям возможность использовать единый набор приложений, который будет работать одинаково хорошо и на мобильных устройствах iPhone и iPad, и на настольной и портативной вычислительной технике Apple.