Hewlett Packard передумала выпускать последний серьезный смартфон Windows

HP сообщила, что свернула планы по выпуску новых поколений смартфонов Elite, которые работают под управлением Windows. Причина — нежелание Microsoft продолжать конкуренцию с Google и Apple в сегменте мобильных платформ. Фаблет Elite x3, выпущенный в 2016 г., станет последним в своей серии.

Решение HP

Компания HP Inc. отменила планы по производству новых смартфонов под управлением Windows, поскольку Microsoft не заинтересована в продолжении борьбы с Google и Apple на мобильном рынке. Об этом сообщил изданию The Register президент HP в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Ник Лазаридис (Nick Lazaridis). По его словам, HP решила, что дальнейший выпуск Windows-смартфонов «не имеет смысла», так как Microsoft «решила изменить стратегию» и в настоящий момент «меньше сфокусирована» на мобильных версиях Windows.

В феврале 2016 г. HP представила премиальный смартфон Elite x3, который работает под управлением Windows 10 Mobile. Смартфон имел топовые на момент выпуска аппаратные параметры. В комплекте с ним можно было приобрести докстанцию — настольную подставку, которая превращала Elite x3 в десктопное устройство. Была предусмотрена также другая станция, превращавшая фаблет в аналог небольшого ноутбука. HP не скрывала, что Elite x3 рассчитан в первую очередь на представителей крупного бизнеса.

По словам Лазаридиса, HP планировала выпустить еще некоторое количество моделей Elite, но теперь свернула эти планы и намеревается прекратить поддержку уже выпущенных устройств в 2019 г. Продажи Elite x3 будут ограничены тем количеством аппаратов, которые компания уже успела произвести. Издание The Verge характеризует выпуск Elite x3 как «последнюю отчаянную попытку HP вступить в телефонное соревнование», а нежелание развивать эту линию дальше — как «отказ от последнего серьезного Windows-смартфона».

Последний Windows-смартфон HP

Таким образом, фаблет Elite x3 станет последним в своей серии. Он получил AMOLED-экран с диагональю 5,96 дюймов и разрешением 2560 x 1440 пикселей. Аппаратной основой для устройства послужил 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с максимальной частотой 2,15 ГГц, за обработку графики отвечает чип Adreno 530. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, встроенной постоянной — 64 ГБ, но ее можно расширить за счет MicroSD до 2 ТБ.

Windows-фаблет Elite x3 может работать как десктопное устройство



Разрешение основной камеры Elite x3 составляет 16 МП, фронтальной — 8 МП. Емкость аккумулятора равняется 4150 мАч. При габаритах 161,8 мм х 83,5 мм х 7,8 мм вес устройства достигает 194 гр.

Мобильные платформы Microsoft

Самой перспективной мобильной платформой Microsoft в настоящий момент является Windows 10 Mobile. Это версия Windows 10 для мобильных устройств с диагональю экрана не более 9 дюймов. ОС была выпущена в феврале 2015 г. Ее отличительными чертами стали возможность синхронизации контента с ПК, подключение устройства к большому экрану или использование его в качестве ПК, с мышью и клавиатурой, а также поддержка приложений Универсальной платформы Windows (UWP).

Общая доля Windows-смартфонов на рынке невелика — на 99,6% новых устройств устанавливается Android или iOS. В настоящий момент около 80% всех смартфонов, которые работают под управлением Windows, используют Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% установлена Windows 10 Mobile.

В июле стало известно, что Microsoft прекращает поддержку Windows Phone 8.1, однако официального объявления сделано не было. Устройства под управлением Windows Phone 8.1 можно обновить до Windows 10 Mobile. В августе CNews писал, что Windows 10 Mobile уже изолирована в своем развитии от остальных систем семейства Windows 10, однако еще полтора года будет получать поддержку от Microsoft. На новые мобильные устройства Microsoft будет устанавливаться универсальная Andromeda OS. Существующие Windows-смартфоны не смогут до нее обновиться.