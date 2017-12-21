 

Apple готовит секретную единую ОС для Mac, iPhone и iPad

Техника
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, Текст: Владимир Бахур
Секретный проект Apple Marzipan позволит разработчикам выпускать единое мультиплатформенное приложение для iPhone, iPad и Mac вместо нынешних разных версий под iOS и macOS. Проект может стартовать уже в 2018 году.

Конец экосистемы macOS, какой мы ее знали

Компания Apple Computer уже в следующем году может представить единую программную платформу для всех своих мобильных и настольных устройств семейств iPhone, iPad и Mac, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Разрабатываемый компанией секретный проект под кодовым названием «Марципан» (Marzipan) в случае его коммерческой реализации предусматривает появление единой платформы приложений Apple до конца 2018 года.

Начав производство мобильных устройств iPhone и iPad, Apple Inc. представила новую парадигму взаимодействия с вычислительной техникой в виде платформы iOS и написанных для нее приложений. Новая экосистема приложений оказалась удобной в повседневном использовании и легко доступной через тщательно контролируемый магазин приложений App Store.

В то же время, отмечают в Bloomberg, аналогичный подход так и не прижился в программных приложениях для настольных систем и ноутбуков Apple: магазин приложений Mac App Store представляет ограниченный выбор редко обновляемых программ. 

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В Apple планируют изменить сложившийся порядок, предоставив пользователям возможность использовать единый набор приложений, который будет работать одинаково хорошо и на мобильных устройствах iPhone и iPad, и на настольной и портативной вычислительной технике Apple.

Сложности трансляции

Согласно информации источников Bloomberg, основная сложность воплощения проекта в жизнь ложится на плечи разработчиков приложений. Им предстоит создать единые приложения, которые будут удобны при использовании тасчкрина, мыши или трекпада – в зависимости от того, на каком устройстве приложение работает: iPhone, iPad или Mac.

Экосистема настольных и мобильных систем Apple

Фактически, утверждают источники Bloomberg, программистам придется переносить и расширять опыт создания приложений под окружение iOS на системы Mac. 

В настоящее время разработчикам приложений приходится создавать две различных программы: одну под мобильную операционную систему Apple iOS, и вторую – с практически аналогичным набором функциональных возможностей, под «десктопную» операционную систему macOS для ноутбуков и ПК Apple. 

Более того: пользователи Apple жалуются на сокращающуюся поддержку ряда приложений под Mac. Например, пользователи iPhone и iPad регулярно получают обновления приложения Twitter со всеми новыми функциональными возможностями социальной сети, в то время как пользователи Mac-версии получают обновления значительно реже и вынуждены использовать приложение, значительно уступающее по качеству мобильной версии. 

С выпуском единой версии приложения для всех систем, пользователи Mac, iPad и iPhone будут получать обновления и новые функциональные возможности одновременно.

В настоящее время нет полной ясности, планируют ли в Apple слияние раздельных нынче магазинов приложений для Mac и iOS в единый App Store. В то же время можно отметить, что версия магазина для iPhone и iPad в этом году получила очередной редизайн, в то время как магазин приложений для Mac не получал обновлений уже с 2014 года.

Проект Marzipan: как будут происходить изменения

Согласно информации, сообщенной источниками Bloomberg на условиях анонимности, в настоящее время в Apple планируют представить грядущее слияние мобильной и настольной экосистем как часть обновления ОС iOS и macOS. 

Секретный проект под кодовым названием Marzipan, в рамках которого планируется разработка и внедрение единой платформы приложений, внесен в план развития программной платформы Apple на следующий год. 

Теоретически, официальный анонс проекта Marzipan может состояться уже летом 2018 года, в рамках ежегодной конференции разработчиков Apple, а ближе к концу года может состояться официальный выпуск первого релиза новой платформы. В то же время, отмечают источники Bloomberg, окончательно планы Apple на следующей год еще не утверждены, так что не исключен такой исход, при котором проект Marzipan может быть заморожен или даже полностью свернут. 

Кристоф Штрнадль,технический директор Software AG Центральной и Восточной Европы

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