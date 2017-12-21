Apple готовит секретную единую ОС для Mac, iPhone и iPad

Секретный проект Apple Marzipan позволит разработчикам выпускать единое мультиплатформенное приложение для iPhone, iPad и Mac вместо нынешних разных версий под iOS и macOS. Проект может стартовать уже в 2018 году.

Конец экосистемы macOS, какой мы ее знали

Компания Apple Computer уже в следующем году может представить единую программную платформу для всех своих мобильных и настольных устройств семейств iPhone, iPad и Mac, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Разрабатываемый компанией секретный проект под кодовым названием «Марципан» (Marzipan) в случае его коммерческой реализации предусматривает появление единой платформы приложений Apple до конца 2018 года.

Начав производство мобильных устройств iPhone и iPad, Apple Inc. представила новую парадигму взаимодействия с вычислительной техникой в виде платформы iOS и написанных для нее приложений. Новая экосистема приложений оказалась удобной в повседневном использовании и легко доступной через тщательно контролируемый магазин приложений App Store.

В то же время, отмечают в Bloomberg, аналогичный подход так и не прижился в программных приложениях для настольных систем и ноутбуков Apple: магазин приложений Mac App Store представляет ограниченный выбор редко обновляемых программ.

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В Apple планируют изменить сложившийся порядок, предоставив пользователям возможность использовать единый набор приложений, который будет работать одинаково хорошо и на мобильных устройствах iPhone и iPad, и на настольной и портативной вычислительной технике Apple.

Сложности трансляции

Согласно информации источников Bloomberg, основная сложность воплощения проекта в жизнь ложится на плечи разработчиков приложений. Им предстоит создать единые приложения, которые будут удобны при использовании тасчкрина, мыши или трекпада – в зависимости от того, на каком устройстве приложение работает: iPhone, iPad или Mac.

Экосистема настольных и мобильных систем Apple

Фактически, утверждают источники Bloomberg, программистам придется переносить и расширять опыт создания приложений под окружение iOS на системы Mac.

В настоящее время разработчикам приложений приходится создавать две различных программы: одну под мобильную операционную систему Apple iOS, и вторую – с практически аналогичным набором функциональных возможностей, под «десктопную» операционную систему macOS для ноутбуков и ПК Apple.

Более того: пользователи Apple жалуются на сокращающуюся поддержку ряда приложений под Mac. Например, пользователи iPhone и iPad регулярно получают обновления приложения Twitter со всеми новыми функциональными возможностями социальной сети, в то время как пользователи Mac-версии получают обновления значительно реже и вынуждены использовать приложение, значительно уступающее по качеству мобильной версии.

С выпуском единой версии приложения для всех систем, пользователи Mac, iPad и iPhone будут получать обновления и новые функциональные возможности одновременно.

В настоящее время нет полной ясности, планируют ли в Apple слияние раздельных нынче магазинов приложений для Mac и iOS в единый App Store. В то же время можно отметить, что версия магазина для iPhone и iPad в этом году получила очередной редизайн, в то время как магазин приложений для Mac не получал обновлений уже с 2014 года.

Проект Marzipan: как будут происходить изменения

Согласно информации, сообщенной источниками Bloomberg на условиях анонимности, в настоящее время в Apple планируют представить грядущее слияние мобильной и настольной экосистем как часть обновления ОС iOS и macOS.

Секретный проект под кодовым названием Marzipan, в рамках которого планируется разработка и внедрение единой платформы приложений, внесен в план развития программной платформы Apple на следующий год.

Теоретически, официальный анонс проекта Marzipan может состояться уже летом 2018 года, в рамках ежегодной конференции разработчиков Apple, а ближе к концу года может состояться официальный выпуск первого релиза новой платформы. В то же время, отмечают источники Bloomberg, окончательно планы Apple на следующей год еще не утверждены, так что не исключен такой исход, при котором проект Marzipan может быть заморожен или даже полностью свернут.