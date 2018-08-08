Опубликовано видео со всеми новыми iPhone

Видео с прототипами новых моделей iPhone 2018 года позволяет сравнить их габариты, рассмотреть расположение камер, элементов управления и портов. Как это нередко бывает перед официальным анонсом, также представлена еще одна версия названий новых смартфонов Apple.

iPhone 9, iPhone 11, iPhone XS – еще версии?

Британский онлайновый магазин мобильных аксессуаров MobileFun выложил в своем аккаунте на YouTube видеоролик с прототипами всех трех новых смартфонов iPhone 2018 года, которые, как по традиции ожидается, компания Apple представит в сентябре.

На видео сняты не рабочие смартфоны, но их точные механические копии, которые по имеющимся характеристикам изготавливаются производителями чехлов задолго до начала розничных продаж новинок. На этот раз, по данным MobileFun, макеты новых моделей iPhone изготовлены производителем чехлов Olixar.

Помимо этого, в ролике представители MobileFun озвучили еще один вариант предполагаемого названия новой линейки смартфонов Apple – iPhone XS.

Новые имена, новые характеристики

Судя по внешнему виду макетов Olixar, все три модели новых iPhone 2018 года получат «монобровь» в верхней части экрана, также характерную для нынешней модели iPhone X.

Макеты смартфонов iPhone 2018 года

По данным MobileFun, кромки вокруг экрана у всех трех моделей ожидаются приблизительно такими же тоники, как у iPhone X. Примерно схожим также останется расположение порта Apple Lightning для зарядки, коммуникаций и аудио, а также кнопок управления громкостью и включения питания.

На этом сходства между моделями заканчиваются. Флагманская модель, которая, согласно прогнозу MobileFun, получит название iPhone XS Plus, будет оснащаться 6,5-дюймовым дисплеем OLED.

Тыльные стороны макетов смартфонов iPhone 2018 года

Самый доступный по цене смартфон Apple 2018 года в обзоре MobileFun назван просто и без затей – «iPhone 2018 года». По данным источников MobileFun, «просто iPhone» 2018 года будет назван из тех же соображений, что и iPad 2018.

Он получит ЖК-дисплей диагональю 6,1 дюйма, а также единственную основную камеру на тыльной стороне.

Порты Apple Lightning у iPhone 2018 года

Смартфон Apple 2018 года со средней ценой, по версии MobileFun, получит название iPhone XS. Для него характерно наличие 5,8-дюймового экрана на матрице OLED.

Основные камеры смартфонов iPhone 2018 года

Согласно прогнозу MobileFun, старший смартфон iPhone XS Plus будет представлен в корпусах черного и золотистого оттенка, модель iPhone XS будет выпускаться только в черном корпусе, в то время как бюджетный «iPhone 2018» поступит в розницу в семи цветовых вариантах оформления, включая такую экзотику как желтый, оранжевый и голубой.

Утечки из альтернативных источников

Ранее CNews сообщил о том, что китайский производитель защитных чехлов для мобильной техники Sanfeng представил макеты бюджетного и флагманского смартфонов Apple iPhone 2018 года. По данным этого источника, новые смартфоны Apple получат другие названия: самая доступная модель с обычным ЖК-дисплеем станет «iPhone 9», средняя и флагманская модели с дисплеями OLED будут называться «iPhone 11» и «iPhone 11 Plus».

Ранее CNews также сообщал, что по данным портала TechCrunch самый доступный смартфон Apple 2018 года – 6,1-дюймовый iPhone, поступит в розницу США по цене порядка $700. TechCrunch также сообщал, в Apple планируют выпускать самый доступный iPhone 2018 года с шасси на базе алюминиевого сплава – в отличие от старших моделей, шасси которых изготавливается из нержавеющей стали.

В начале июля CNews сообщал, что по данным аналитиков BlueFin Research, бюджетный iPhone 2018 получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей с функцией Full Active производства Japan Display, обеспечивающий на пике яркость до 1000 нит без существенного роста энергопотребления, а также – наравне с старшими моделями с экранами OLED, получит процессор Apple A12.

По данным BlueFin Research, после анонса новинок – в течение третьего квартала 2018 г., Apple намерена выпустить в общей сложности 28 млн новых iPhone, что значительно превышает прежний квартальный прогноз в 24 млн штук.

За четвертый квартал 2018 г. будет выпущено 63 млн новых iPhone, далее в первом и втором кварталах 2019 г. – по 46 млн смартфонов соответственно. Из этого суммарного объема поставок всех моделей iPhone на три новые модели образца 2018 г. за предстоящие четыре квартала придется 20 млн, 60 млн, 45 млн и 40 млн соответственно.

По мнению аналитиков BlueFin Research, самой продаваемой моделью из тройки новинок станет самая дорогая флагманская модель iPhone 2018 Plus» – именно она призвана «удовлетворить тех, кто недоволен iPhone X», в то время как продажи бюджетного iPhone будут ориентированы на «чувствительных к цене покупателей».

На днях CNews также сообщил, что вирусная атака, из-за которой остановились несколько фабрик Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – единственного производителя чипов для смартфонов Apple, график поставок массовых партий нового поколения iPhone может несколько сдвинуться.