Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов

Аналитики BlueFin Research утверждают, что уже осенью Apple полностью свернет производство флагманского iPhone X и устаревшего iPhone SE. Причина одна: максимальный фокус на производстве и продажах еще не объявленных iPhone 2018 года.

Лучшее – не друг хорошего

Apple намерена переключить свое внимание на производство и продвижение трех новых смартфонов iPhone, анонс которых ожидается по традиции в сентябре 2018 г., сообщил деловой портал Barron’s со ссылкой на данные свежей аналитической записки от компании BlueFin Research.

Именно по этой причине, отмечают сотрудники BlueFin Research Джон Донован (John Donovan) и Стив Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE.

Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPhone, Apple планирует нарастить производство следующего поколения своих смартфонов до рекордного уровня, отмечают аналитики BlueFin Research, не раскрывая своих источников информации.

Грандиозные планы Apple на ближайшие четыре квартала

По мнению аналитиков BlueFin Research, на сегодняшний день на рынке сложилась ситуация с неудовлетворенным спросом, поскольку многие владельцы iPhone выпуска последних лет не видят смысла обновлять свои аппараты. Именно в этом заложен большой потенциал продаж новых еще не объявленных моделей iPhone 2018 года.

По данным BlueFin Research, Apple намерена выпустить на рынок порядка 91 млн смартфонов iPhone нового поколения до конца 2018 г., и еще 92 млн новых смартфонов будут произведены в первые два квартала 2019 г. Такие объемы производства «намного превышают обычные производственные циклы», отмечают в BlueFin Research.

Выпуск Apple iPhone X закончится в III кв. 2018 г.

Аналитики BlueFin Research утверждают, что выпуск iPhone X будет прекращен уже в третьем квартале 2018 г., одновременно со снятием с производства недорогой модели iPhone SE.

Прогноз продаж по «iPhone 9 и iPhone 11»

Аналитики из BlueFin Research условно называют три новых смартфона Apple как «iPhone 9» – аппарат с обычным ЖК-дисплеем, а также «iPhone 11» и «iPhone 11 Plus» – старшие модели семейства с дисплеями OLED.

По данным BlueFin Research, после анонса новинок – в течение третьего квартала 2018 г., Apple намерена выпустить 28 млн «iPhone 9», 11 и 11 Plus», что значительно превышает прежний квартальный прогноз в 24 млн штук. За четвертый квартал будет выпущено 63 млн новых iPhone, далее в первом и втором кварталах 2019 г. – по 46 млн смартфонов соответственно.

Эти числа также значительно выше прежних прогнозов BlueFin Research. Из выше указанного суммарного объема поставок всех моделей iPhone на три новые модели образца 2018 г. за предстоящие четыре квартала придется 20 млн, 60 млн, 45 млн и 40 млн соответственно.

По мнению аналитиков BlueFin Research, самой продаваемой моделью из тройки новинок станет самая дорогая флагманская модель «iPhone 11 Plus» – именно она призвана «удовлетворить тех, кто недоволен iPhone X», в то время как продажи iPhone 9 будут ориентированы на «чувствительных к цене покупателей».