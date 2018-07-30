Опубликованы фото прототипов самого дешевого и самого дорогого iPhone 2018 года

Свежие снимки прототипов самого доступного и самого дорогого смартфонов iPhone образца 2018, анонс которых по традиции состоится в сентябре, подтверждают ранее обнародованные характеристики новинок.

Как две капли воды

Дизайнер Бенджамин Гескин (Ben Geskin), известный неоднократными утечками достоверных сведений об еще не анонсированных гаджетах, опубликовал в своем аккаунте Twitter несколько снимков технических макетов двух новых смартфонов iPhone образца 2018 года.

Эти снимки – практически первые «живые» фотографии еще не представленного официально нового поколения смартфонов Apple. Ранее в Сети появлялись лишь художественные рендеры, созданные по просочившимся в интернет техническим характеристикам и описаниям ожидаемых iPhone.

По данным портала TechCrunch, на фотографиях с большой вероятностью запечатлены не рабочие образцы новых iPhone, а их механические макеты. Подобные макеты новых iPhone регулярно изготавливаются за несколько месяцев для производителей защитных чехлов и наклеек, чтобы они успели подготовить свою продукцию до начала официальных продаж новых смартфонов.

Особенности дизайна новых iPhone

На представленных снимках впервые показаны прототипы самого дорогого наследника iPhone X, а также самой недорогой модели, которая выглядит почти как нынешний iPhone X, разве что с единственной основной камерой.

Фото тыльной стороны бюджетного и флагманского iPhone 2018

Наиболее крупная и дорогая модель в линейке с 6,5-дюймовым дисплеем также в целом позаимствовала дизайн нынешнего iPhone X. В Сети этот флагман уже успели окрестить как «второе поколение iPhone X Plus 2018», или «iPhone 11 Plus». Дисплей смартфона на матрице OLED получил фирменную «монобровь» и будет оснащен сдвоенной основной камерой.

Публикация фото новых iPhone 2018 года в Twitter

Согласно ранее опубликованной информации, флагманский iPhone X Plus 2018 будет доступен на старте продаж по цене порядка $999 – как и нынешний iPhone. Ожидается, что средняя модель 2018 года – «обычный» 5,8-дюймовый iPhone X 2018, получит матрицу OLED, улучшенную компонентную базу и меньшую цену – порядка $899.

Фронтальная сторона бюджетного и флагманского iPhone 2018 года

По данным TechCrunch, самый доступный смартфон Apple 2018 года – 6,1-дюймовый iPhone, поступит в розницу США по цене порядка $700. В отличие от двух старших моделей «iPhone X второго поколения», «бюджетный» iPhone получит менее дорогой ЖК-дисплей, но при этом, за счет специфики технологии производства экранов ЖК, смартфон будет обладать более тонкой рамкой вокруг дисплея, нежели модели с экранами OLED.

TechCrunch также сообщает, в Apple планируют выпускать самый доступный iPhone 2018 года с шасси на базе алюминиевого сплава – в отличие от старших моделей, шасси которых изготавливается из нержавеющей стали.

Подробности дизайна новых iPhone 2018 года

Бюджетный iPhone 2018 года получит основную камеру с единственным сенсором, объективом и вспышкой, из-за чего его пользователи будут лишены ряда «фирменных» фотографических функций флагманских iPhone со сдвоенной камерой – таких как масштабирование без потери качества или расширенная функция Potrait Mode.

Фото нижней части новых iPhone 2018 года

По аналогии с iPhone X, кнопка питания у нового бюджетного iPhone будет располагаться с правой стороны, в то время как на левой стороне будет находиться переключатель громкости звонка и «качелька» регулятора громкости.

Другие подробности о дизайне новых iPhone

Ранее CNews сообщал , что по данным BlueFin Research, бюджетный iPhone 2018 получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей с функцией Full Active производства Japan Display, обеспечивающий на пике яркость до 1000 нит без существенного роста энергопотребления, а также – наравне с старшими моделями с экранами OLED, получит процессор Apple A12.

По данным BlueFin Research, после анонса новинок – в течение третьего квартала 2018 г., Apple намерена выпустить в общей сложности 28 млн новых iPhone, что значительно превышает прежний квартальный прогноз в 24 млн штук.

За четвертый квартал 2018 г. будет выпущено 63 млн новых iPhone, далее в первом и втором кварталах 2019 г. – по 46 млн смартфонов соответственно. Из этого суммарного объема поставок всех моделей iPhone на три новые модели образца 2018 г. за предстоящие четыре квартала придется 20 млн, 60 млн, 45 млн и 40 млн соответственно.

По мнению аналитиков BlueFin Research, самой продаваемой моделью из тройки новинок станет самая дорогая флагманская модель iPhone 2018 Plus» – именно она призвана «удовлетворить тех, кто недоволен iPhone X», в то время как продажи бюджетного iPhone будут ориентированы на «чувствительных к цене покупателей».