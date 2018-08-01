«Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Деньги могут уйти на оплату огромных долгов

«Ангстрем» обвинил свою материнскую структуру — «Росэлектронику» — в блокировке допэмиссии акций на 160 млн руб., утверждая, что деньги планировалось вложить в производство. В «Росэлектронике» говорят, что средства нужны предприятию для покрытия огромных долгов, «так как ситуация критическая».

«Ангстрем» остался без 160 миллионов

Представители входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника» заблокировали в совете директоров «Ангстрема» проведение дополнительной эмиссии акций этого микроэлектронного предприятия на сумму в 160 млн руб. Об этом «Ангстрем» рассказал на своем сайте.

Планировалось, что будет выпущено 320 млн бумаг по цене 0,5 руб. каждая. Выкуп дополнительной эмиссии должны были осуществить акционеры компании, в том числе «Росэлектроника», которая владеет примерно 30% предприятия.

В пресс-службе «Ангстрема» отметили в разговоре с CNews, что причины такого шага со стороны топ-менеджеров «Росэлектроники» в компании не известны. «Нам они ничего не сообщили», — сказал собеседник редакции, добавив, что конкретные имена блокировщиков ему также низвестны. Голосование происходило удаленно, итоговый протокол содержал только численный результат распределения голосов.

На что должны были пойти деньги по заверению «Ангстрема»

В сообщении предприятия говорится, что за счет привлеченных средств в «Ангстреме» рассчитывали провести модернизацию производства. Это дало бы возможность организовать выпуск ряда перспективных продуктов, обладающих экспортным потенциалом, а также провести финансовую реструктуризацию.

В компании уверены, что ее изделия будут пользоваться спросом за рубежом, учитывая значительный дефицит полупроводниковых мощностей в Юго-Восточной Азии.

«Ангстрему» перекрыли получение 160 миллионов

Для модернизации уже был подготовлен план, а эмиссия акций согласована с курирующим отрасль Минпромторгом. В «Ангстреме» полагают, что это ведомство заинтересовано в развитии завода, «учитывая то, что предприятие выпускает важнейшую для отечественной промышленности продукцию».

Опровергающие комментарии «Росэлектроники»

В пресс-службе «Росэлектроники» в свою очередь заявили ТАСС, что вопрос об увеличении уставного капитала «Ангстрема», влекущем к уменьшению доли голосующих акций холдинга, не был предварительно проработан и согласован с «Росэлектроникой».

«В качестве обоснования допэмиссии (в документах к созыву собрания акционеров) указывалось, что "Ангстрему" необходимо 160 млн руб. для погашения кредиторской задолженности, чтобы участвовать в госпрограммах для получения субсидий, так как ситуация критическая — контрагенты инициируют процедуры банкротства, — отметили в холдинге. — На наш взгляд, погашение кредиторской задолженности — недостаточное основание для проведения допэмиссии, тем более без достаточных разъяснений и проработки других механизмов погашения долгов. Поэтому мы не поддержали данную инициативу ни в рамках совета директоров, ни на последующем собрании акционеров».

Некоторые общие соображения «Ангстрема»

«Проблема российской микроэлектроники заключается в том, что в течение долгого времени в нее практически не вкладывали средства, — считают в “Ангстреме”. — В то же время, отрасль брала на себя все государственные риски. Так в 2016 г. Минфин США включил в санкционный список всех крупных российских производителей полупроводниковой продукции».

Несостоявшееся финансирование, уверены в организации, дало бы кумулятивный эффект для всей российской отрасли. «Ведь от стабильной работы “Ангстрема” зависят не только его работники, но и потребители его продукции, — говорится в сообщении. — “Росэлектроника”, а тем более ее материнская компания “Ростех”, должны быть в первую очередь заинтересованы в проведении модернизации производства, так как почти 80% выпускаемой “Ангстремом” продукции предназначено для предприятий космического и оборонно-промышленного комплекса, а это сотни заводов, входящих в госкорпорацию».

Также в организации считают, что нестабильность работы предприятия может повлечь за собой срыв всей цепочки гособоронзаказа.

Общие проблемы «Ангстрема»

«Ангстрем» уже много лет испытывает финансовые трудности различного характера. Предприятие закредитовано, и не всегда оказывается способно расплатится по огромным кредитам, после чего сталкивается с необходимостью распродажи имущества для покрытия долгов.

Так, в феврале 2018 г. CNews писал , что «Ангстрему» по решению суда придется распродать выпущенные им микросхемы, чтобы рассчитаться по банковскому кредиту. Сумма обременения составила без малого 77 млн руб.

В октябре 2017 г. CNews сообщал, что «Ангстрем» не смог обжаловать иск по банковскому кредиту на 700 млн руб. и получил претензий еще на 170 млн руб. Часть этих претензий была связана с необходимостью для «Ангстрема» распродать за долги свое имущество и готовую продукцию.

При этом закредитованность предприятия имеет достаточно давнюю историю. В частности, в октябре 2014 г. CNews писал о том, что компании удалось договориться со Сбербанком о пролонгации трех кредитов на общую сумму в 1,43 млрд. руб. Эти кредиты были открыты в конце 2012 г. на полтора года под 11% годовых и выдавались для рефинансирования задолженности перед банками «Зенит» и БФГ. Эти организации, в свою очередь, предоставляли кредиты «Ангстрему» для финансирования работ по двум госконтрактам с Минбороны — на создание электронных удостоверений личности для военнослужащих за 1,3 млрд руб. и на создание элементной базы для военных средств связи за 3,8 млрд руб.

Получив в 2014 г. отсрочку на год по выплате основных долгов, «Ангстрем» предоставил Сбербанку залоговое обеспечение в виде трех своих зданий в Зеленограде общей площадью 74,5 тыс. кв. м, а также права долгосрочной аренды (49 лет) участка земли, на которой расположены эти объекты, общей площадью 118 тыс. кв. м. Кроме того, «Ангстрем» заложил банку оборудование для производства и проектирования электронной техники стоимостью 370 млн руб. и права требования денежных средств по двум контрактам с НИИ «Сапфир» и НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова на общую сумму 25 млн руб.

При этом еще в 2012 г. «Ангстрем» уже закладывал свое основное здание площадью 73,1 тыс. кв. м. по кредитным линиям на общую сумму 1,6 млрд руб., которые предприятию на два года предоставил Ханты-Мансийский банк (входит в группу «Открытие», чьи банковские активы находятся сейчас на санации). Тогда кредиты также выдавались для выполнения контракта с Минобороны, подразумевавшего создание ретрансляторов связи на взлетно-посадочных объектах.