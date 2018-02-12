Чтобы расплатиться по кредиту, «Ангстрем» распродаст микросхемы на 115 миллионов

Российскому производителю микроэлектроники в очередной раз необходимо будет по решению суда распродать выпущенные на предприятии микросхемы, чтобы рассчитаться по банковскому кредиту. Сумма нового обременения составляет без малого 77 млн руб., хотя начальная цена электроники на продажу будет выставлена на уровне 115 млн руб.

Распродажа микросхем за долги

Зеленоградскому производителю микроэлектроники — компании «Ангстрем» — необходимо будет распродать часть своей продукции, чтобы рассчитаться за долги перед банком «БФГ-кредит». Как постановил Арбитражный суд Москвы, на предприятие наложено обременение в размере 76,9 млн руб. Из них 50 млн руб. являются основным долгом по кредиту, 16,5 млн руб. — процентами за его использование, 6,95 млн руб. — неустойкой, начисленной на основной долг, 3,46 млн руб. — неустойкой, начисленной на проценты за пользование кредитом.

При этом для компенсации данной суммы «Ангстрему» придется распродать свое имущество — согласно приложению к некоему договору залога от 5 сентября 2013 г. Данное приложение содержит наименования сотен микросхем. Эту электронику компании необходимо будет реализовать на открытых публичных торгах с начальной продажной стоимостью в 115,2 млн руб.

Напомним, что коммерческий банк «БФГ-кредит» еще в 2016 г. лишился лицензии, был признан банкротом, его юрлицо ликвидируется, а домен выставлен на продажу. По этой причине претензии по банковскому кредиту в суде были представлены от лица конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

«Ангстрем» обязали продать микросхемы на 115 млн руб., чтобы рассчитаться по кредиту

Вынесенное решение может быть в месячный срок обжаловано в арбитраже. Прокомментировать CNews разбирательство в пресс-службе «Ангстрема» отказались.

Что именно нужно распродать

Как можно заключить по номенклатуре, приложенной «Ангстремом» 4,5 года назад к договору залога, предприятию сейчас, в частности, предстоит расстаться с различными видами так называемых базовых матричных кристаллов, операционными усилителями, формирователями для контроля над допустимым уровнем питания и внешними сигналами обнуления микропроцессоров и пр.

Распродажи по другим кредитам

Отметим, что рассматриваемое здесь разбирательство по долгам перед «БФГ-кредитом» для «Ангстрема» является не единственным. В начале февраля 2018 г. предприятие в очередной раз не сумело оспорить решение суда по другому иску — на 709,8 млн руб.

В сентябре 2017 г. компания проиграла апелляцию по делу о взыскании с нее 709,8 млн руб. В августе 2017 г. задолженности привели к еще одному иску — на 170,5 млн руб. По итогам разбирательства 3 июля 2017 г. суд постановил взыскать с «Ангстрема» задолженности по кредитному договору от 18 июля 2013 г. в размере 117,3 млн руб., по кредитному договору от 24 февраля 2015 г. в размере 10,6 млн руб. и по кредитному договору от 21 августа 2013 г. в размере 89,1 млн руб.

Кроме того, по этим же договорам служители закона обязали «Ангстрем» распродать заложенное имущество с начальными суммами лотов в 98,2 млн руб., 80 млн руб. и 115,8 млн руб. В последнем случае распродавать придется некую готовую продукцию, обозначенную как «кристаллы». Таким образом общую финансовую нагрузку на компанию по итогам этого разбирательства можно оценить в 511 млн руб.

Проблемы банка, закредитованность «Ангстрема»

У основанного в сентябре 1994 г. банка «БФГ-кредит» лицензия была отозвана приказом Банка России от 27 июля 2016 г. Банкротом организация была признана Арбитражным судом Москвы в сентябре 2016 г. Процедура ликвидации юрлица банка стартовала 17 октября.

Что касается «Ангстрема», то его закредитованность имеет достаточно давнюю историю. В частности, в октябре 2014 г. CNews писал о том, что компании удалось договориться со Сбербанком о пролонгации трех кредитов на общую сумму в 1,43 млрд. руб. Эти кредиты были открыты в конце 2012 г. на полтора года под 11% годовых и выдавались для рефинансирования задолженности перед банками «Зенит» и БФГ. Эти организации, в свою очередь, предоставляли кредиты «Ангстрему» для финансирования работ по двум госконтрактам с Минбороны — на создание электронных удостоверений личности для военнослужащих за 1,3 млрд руб. и на создание элементной базы для военных средств связи за 3,8 млрд руб.

Получив в 2014 г. отсрочку на год по выплате основных долгов, «Ангстрем» предоставил Сбербанку залоговое обеспечение в виде трех своих зданий в Зеленограде общей площадью 74,5 тыс. кв. м, а также права долгосрочной аренды (49 лет) участка земли, на которой расположены эти объекты, общей площадью 118 тыс. кв. м. Кроме того, «Ангстрем» заложил банку оборудование для производства и проектирования электронной техники стоимостью 370 млн руб. и права требования денежных средств по двум контрактам с НИИ «Сапфир» и НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова на общую сумму 25 млн руб.

При этом еще в 2012 г. «Ангстрем» уже закладывал свое основное здание площадью 73,1 тыс. кв. м. по кредитным линиям на общую сумму 1,6 млрд руб., которые предприятию на два года предоставил Ханты-Мансийский банк. Тогда кредиты также выдавались для выполнения контракта с Минобороны, подразумевавшего создание ретрансляторов связи на взлетно-посадочных объектах

Несколько фактов об «Ангстреме»

Базирующееся в Зеленограде АО «Ангстрем» позиционирует себя как российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания считает, что обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1 тыс. сотрудников, две производственные линии.

Считается, что основным бенифициаром компании выступает бывший министр связи России Леонид Рейман.