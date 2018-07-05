Госпрограмма «Цифровая экономика» переходит на новый уровень

В аналитическом центре при правительстве России прошла конференция «Цифровая экономика: прорыв в будущее». Ее участники рассказали об этапах развития профильной национальной программы, обсудили проекты, которые уже реализуются в этой сфере, и уделили внимание факторам, замедляющим цифровизацию российской экономики.

Нацпрограмма по цифровизации экономики может быть расширена за счет новых задач

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло в правительство предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика», сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», которая прошла в Аналитическом центре при правительстве России.

Программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена летом 2017 г. и рассчитана на срок до 2024 г. включительно. Она состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура. В мае этого года президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной.

Проект должен быть представлен до 1 октября для рассмотрения советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По словам главы Минкомсвязи, предварительная версия программы уже внесена. «В течение лета – начала осени программа будет дорабатываться. Идут дискуссии в рамках бюджетного процесса. С учетом этого тоже будут происходить корректировки», – добавил Носков. Он отметил, что первая версия нацпрограммы «совсем предварительная, рабочая, и сейчас идут обсуждения», и поскольку внутри правительства все еще ведется дискуссия, говорить об объемах финансирования программы пока преждевременно.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков

Первый заместитель руководителя проектного офиса по цифровой экономике Владимир Месропян, в свою очередь добавил, что в национальную программу помимо направлений, представленных в предыдущей версии, могут войти новые задачи цифровой трансформации отраслей, сферы государственных услуг и госуправления.

Кроме этого, в рамках конференции глава Минкомсвязи рассказал, что в ключевых российских министерствах появятся отдельные заместители министра по цифровому развитию. Должности будут введены в восьми ведомствах, в том числе в Минстрое, Минздраве, Минобразовании, Минэнерго, Минтрансе, уточнил Константин Носков. Он пояснил, что так называемые Chief Digital Officer (CDO, главный менеджер или директор по цифровой трансформации) будут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах». Назначений на должности пока нет, кандидатуры будут согласовываться с Минкомсвязи и курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

Смартфоны с российской ОС проходят «полевые испытания»

Значительная часть чиновников будет использовать телефоны с российской операционной системой уже в следующем году. Об этом на конференции заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. По его словам, ряд министерств уже начали тестирование смартфонов на базе ОС Sailfish, оно проходит, в том числе, в некоторых силовых ведомствах и будет продолжаться в течение 2018 г.

Глава «Ростелекома» добавил, что уже подготовлены нормативные акты правительства по использованию устройств на базе российской мобильной ОС в госорганах, сейчас эти документы проходят согласование и определяются объемы финансирования. «В 2019 году она должна обрести статус официального решения», – отметил Осеевский.

Российские чиновники проводят тест-драйв смартфонов с отечественной ОС

Ранее в этом году глава Минкомсвязи Константин Носков уже высказывался в поддержку перехода чиновников на смартфоны с российской ОС. Sailfish Mobile OS Rus является единственной мобильной операционной системой, которая вошла в Реестр российского ПО. В 2017 г. был представлен работающий на ее базе смартфон Inoi R7. Кроме этого сообщалось, что еще одно устройство на базе российской ОС – планшет Inoi T8 – может появиться в розничной продаже уже в сентябре.

Сдерживающий фактор развития цифровой экономики

В рамках конференции Михаил Осеевский также затронул проблему отсутствия производства массовых российских процессоров. По его словам, на фоне развития цифровой экономики в стране этот вопрос становится все более актуальным. «Что меня в большей степени волнует – это состояние нашей микроэлектроники. Потому что цифровая экономика в значительной степени базируется на оборудовании. У нас массовых чипов, массовых процессоров нет, и это такой глобальный вызов», – отметил Осеевский. – «Для цифровой экономики нужно огромное количество датчиков, это сотни миллионов или миллиарды… И все они внутри имеют процессоры. Такого рода процессоры мы сегодня в России не производим».

Он добавил, что стать крупным производителем на этом рынке очень сложно: для этого нужны «огромные инвестиции и огромные рынки». «Но я думаю, что правительство должно дать для себя ответ, как эту проблему решать. Потому что она тянется уже довольно много лет», – заявил глава «Ростелекома».