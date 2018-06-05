Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса

Сбербанк завершил формирование набора нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса. Представленный арсенал из 24 услуг руководство банка называет уникальным для рынка. Сервисами уже воспользовались сотни тысяч клиентов, причем более 70 тыс. из них предпочли расширенную платную версию.

Экосистема нефинансовых сервисов

Сбербанк закончил построение экосистемы для малого и среднего бизнеса, в которой корпоративные клиенты могут получать нефинансовые сервисы. Экосистема позволит им вести бухгалтерию, внедрить CRM-систему, осуществить переход на электронный документооборот, принимать участие в тендерах и создать собственный сайт — все это через интернет-банк.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Анатолия Попова, экосистема представляет собой «уникальный арсенал услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц». Он сообщил, что сервисами уже успели воспользоваться «сотни тысяч» клиентов, причем более 70 тыс. из них оплатили возможность использовать расширенный функционал.

Состав сервисов

Доступ к экосистеме осуществляется через раздел «Продукты и услуги» новой версии интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн».

В общей сложности экосистема включает в себя 24 нефинансовые услуги. В их число входят «Гарантия расчетов», «Проверка контрагентов», «Отчетность для госорганов», «Таможенные платежи», «Выставление счетов», «Электронный документооборот (E-Invoicing)», «Конструктор документов», «Электронный архив», «Сайт для бизнеса», «Продвижение бизнеса онлайн», «Пульс рынка», CRM, Microsoft Office 365, «Школа бизнеса», «Моя бухгалтерия онлайн», «Моя бухгалтерия (аутсорсинг)», «Бухгалтерия для ИП», «Бизнес Аналитика», «Моя команда (аутсорсинг)», «Сервисы от 1С», «Моя торговля», «Платформа ОФД», «Онлайн-касса Эвотор» и «Онлайн-касса для интернет-магазина».

Как сообщает Сбербанк, экосистема будет дополняться, но на данный момент она закрывает основные потребности бизнеса.

Особенности функционирования

Из перечисленных сервисов девять интегрированы с интернет-банком с помощью технологии Fintech API. Часть сервисов встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются ему только в той ситуации, когда у пользователя возникает в них потребность. Например, предложение воспользоваться сервисом «Гарантия расчетов» поступает клиенту в том случае, если он формирует платежное поручение на контрагента, который вскоре может прекратить работу.

Сбербанк построил экосистему нефинансовых сервисов

Из новых сервисов Сбербанк отдельно отмечает «Пульс рынка», в работе которого применяется искусственный интеллект и большие данные. В режиме реального времени сервис проводит сбор данных торговых площадок. Эти данные анализируются машинными алгоритмами, в результате чего создается перечень наиболее подходящих для пользователя торгов. «Пульс рынка» также мониторит новости, в том числе связанные с конкретной компанией, чтобы подобрать наиболее релевантные для клиента предложения.

Формирование экосистемы

CNews отслеживал создание экосистемы нефинансовых сервисов Сбербанка на разных этапах ее формирования. Например, в марте 2018 г. CNews писал, что в «Сбербанк бизнес онлайн» появился сервис для выставления и оплаты счетов в реальном времени и для отслеживания дебиторской задолженности. Через сервис «Выставление счетов» можно создать и моментально отправить клиенту счет на оплату, создание счета занимает всего пять кликов мышью. Документ формируется в формате PDF, то есть для него не приходится заполнять шаблоны «1С» или Microsoft Excel или обращаться к профессиональному бухгалтеру.

В январе 2018 г. Сбербанк запустил онлайн-услугу, позволяющую создавать юридически грамотные документы — договоры, акты, исковые требования, доверенности и др. В сервис, получивший название «Конструктор документов», интегрирована база из более чем 1,4 тыс. шаблонов для бизнеса и персональных нужд. Клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные требования, оформленный в полном соответствии с законодательством России.

В сентябре 2017 г. банк запустил сервис «Моя торговля», который поможет малому бизнесу выполнить закон о кассовой технике. Приложение позволяет владельцу магазина следить за работой персонала и смотреть остатки товаров на точках. Первые 90 дней им можно пользоваться бесплатно. Оператором сервиса стала компания «Мой склад», которая на 51% принадлежит компании «1С».

Также в сентябре Сбербанк запустил для своих клиентов CRM-систему, в которой бесплатно можно использовать собственно CRM, чат для сервиса и продаж, встроенную телефонию, аналитику и интеграции. Заплатив 550 руб. в месяц за каждого сотрудника, можно подключить финансы, заказы, склад, маркетинг и рассылки. Оператором системы являются «Свежие решения».

В декабре 2016 г. Сбербанк осуществил запуск нового интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн». Совокупная пользовательская база старого и нового интернет-банка на данный момент составляет 1,848 млн зарегистрированных организаций. Из них 1,796 млн пользуются новой версией банка, что составляет 97 % клиентов. При этом 100 % предприятий малого бизнеса уже перешли в новый банк.