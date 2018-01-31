Сбербанк запустил онлайн-конструктор для оформления сотен документов без юристов

В Сбербанке появился сервис, позволяющий «в несколько кликов» сформировать практически любой официальный документ, оформленный в соответствии с законодательством России.

Создание документов без помощи юриста

Сбербанк запустил онлайн-услугу, позволяющую создавать юридически грамотные документы — договоры, акты, исковые требования, доверенности и др. В сервис, получивший название «Конструктор документов», интегрирована база из более чем 1,4 тыс. шаблонов для бизнеса и персональных нужд.

Клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные требования, оформленный в полном соответствии с законодательством России.

Сервис доступен для подключения в платном, по факту, интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн». Однако в банке уверены, что благодаря конструктору предприниматели смогут достигнуть «существенной» экономии по сравнению с расходами на обычную подготовку бумаг в офлайне. «Благодаря новому сервису наши клиенты могут готовить любую документацию самостоятельно, не привлекая и не нанимая юристов», — подчеркивает директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Евгений Колбин.

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Разработкой «Конструктора документов» занималась входящая в группу сбербанка компания «Корус консалтинг СНГ». Она же сейчас осуществляет его сопровождение.

Как сообщили CNews в пресс-службе «Коруса», на создание сервиса у его сотрудников ушло шесть месяцев. «В проекте были задействованы следующие технологии: веб-сервер приложений на основе Apache, PHP, JavaScript, — добавили собеседники редакции. — Используется СУБД PostgreSQL».

Некоторые подробности о новинке

Как заверяют в Сбербанке, в сервисе пользователю объясняется порядок действий по наиболее часто встречаемым юридическим процедурам (от организации ООО, АО или ИП до порядка вступления в наследство). Все формы и представленные юридические процедуры содержат ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты и постоянно актуализируются в соответствии с изменением законодательства.

Внутри сервиса пользователь может создать свой реестр контрагентов, с которыми постоянно работает его компания, и в дальнейшем просто выбирать контрагентов из готового списка — реквизиты партнеров будут подставляться в договоры, акты и прочие документы автоматически.

Конструктор интегрирован в систему электронного документооборота E-invoicing. «Это позволяет клиентам подписывать создаваемые документы электронной подписью и отправлять по системе E-invoicing своему партнеру для подписания в электронном виде», — отмечают в банке.