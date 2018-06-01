ARM выпустила мобильный процессор, способный в ПК заменить чипы Intel

ARM представила Cortex-A76 – новый чип для мобильных устройств. Ноутбуки на его базе могут получится как минимум не хуже, чем привычные устройства на основе процессоров Intel и AMD.

Большой шаг для ARM

ARM, британский разработчик и лицензиар RISC-процессоров с одноименной архитектурой, анонсировал второе поколение мобильных процессоров на основе ядра Cortex-A76. Также были представлены графический ускоритель Mali-G76 и видеочип Mali-V76.

Если верить результатам синтетических тестов, опубликованных ARM, новый процессор в сравнении с A75 способен продемонстрировать на 35% более высокую производительность при решении стандартных задач и четырехкратный прирост при выполнении алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, утверждается, что A76 превосходит предшественника на 40% по показателю энергоэффективности. А это значит, что в перспективе на рынке ноутбуков могут появиться модели на базе Cortex-A76, не уступающие по вычислительной мощи x86-аналогам с неслыханным по меркам компьютеров на базе процессоров Intel и AMD временем автономной работы – свыше 20 часов.



Чип Cortex-A76 выполнен по техпроцессу в 7 нм, работает на частоте 3 ГГц и основан на технологии DynamIQ, впервые примененной при разработке ядра A75, выпущенного в 2017 г. Технология DynamIQ позволила разработчикам однокристальных систем создавать процессоры из нескольких кластеров, содержащих различные процессорные ядра.

Сравнение производительности Cortex-A76 с предшественниками

По подсчетам ARM, процессоры, производимые компанией, показывают ежегодный прирост производительности порядка 20%. Требования к питанию, при этом, остаются практически неизменными. В то же самое время «ускорение» процессоров архитектуры х86 для ноутбуков впечатляет не настолько сильно и не превышает 9% в год.



Не мог подобный прогресс остаться незамеченным и со стороны Microsoft. Не исключено, что именно благодаря ему последняя занялась портированием Windows 10 на платформу ARM.



О графическом ускорителе Mali-G76

Ускорители Mali применяются при производстве микропроцессоров для мобильных устройств такими компаниями как MediaTek, Samsung и HiSillicon. Qualcomm предпочитает собственную архитектуру в чипах Adreno.

Вплоть до настоящего момента графические ускорители на базе Mali едва ли были способны дать отпор конкурентам, уступая как в производительности, так и по энергопотреблению. Mali-G72, выпущенный в мае 2017 г., смог несколько исправить ситуацию, но преимущество Qualcomm все равно оставалось очевидным.

Сравнение характеристик Mali-G76 с предшественником

По задумке ARM, Mali-G76 должен окончательно решить описанную проблему. Компания обещает 30% прироста энергоэффективности и на 30% более высокую производительность в расчете на единицу площади кристалла по сравнению с предшественником G72. Также отмечается 2,7-кратное улучшение производительности при решении задач машинного обучения.

Новый GPU поддерживает интерфейсы OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.1, 3.2; Vukan 1.1 и OpenCL 1.2, 2.0.

Микросхема предназначена для использования во флагманских смартфонах и планшетах, устройствах виртуальной реальности и автомобилях.

О видеопроцессоре Mali-V76

Mali-V76 пришел на замену V61, выпущенному в 2016 г. Микросхема предназначена для кодирования/декодирования видеосигнала и, как заявляют разработчики, может с успехом делать это одновременно. Чип обладает на 40% меньшими размерами и вдвое эффективнее при декодировании по сравнению с предшественником.

Новинка способна работать с видео, сжатое кодеками HEVC, VP9, VP8, H.264, AVS+/AVS и др. в формате ультравысокого разрешения 7680 × 4320 пикселей или 8К при комфортных 60 кадрах в секунду. Заявлена поддержка «видеостен»: 4 х 4 в формате 1080p и 60 кадрах в секунду, либо 2 х 2 в формате 2160p и тех же 60 кадрах в секунду.

Вероятные области применения: системы видеонаблюдения, флагманские мобильные гаджеты, системы мультимедиа для дома.